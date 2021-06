STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

CureVac-Aktie vor Comeback?!

Es ist mal wieder soweit: Heute ist großer Verfallstag an den Terminbörsen - besser bekannt unter der Bezeichnung Hexensabbat. Was es dazu zu wissen gibt, erfahren Sie von unserem Börsenexperten Richy. Der DAX notiert derweil im Minus und rutscht kurz vor dem Wochenende wieder unter die Marke von 15.700 Punkten. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. CureVac (WKN A2P71U)

Nach den herben Kursverlusten am gestrigen Donnerstag fassen sich die Anleger offensichtlich nochmal ein Herz und steigen bei der CureVac-Aktie ein. Die Papiere des Impfstoff-Herstellers klettern unter sehr hohen Umsätzen um über 12% auf 53 Euro. Mehr Informationen zur CureVac-Aktie finden Sie in unserem aktuellen Aktien-Weekly. 2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch die Aktie von BioNTech wird in Stuttgart rege gehandelt. Die Papiere verlieren nach den gestrigen Kursgewinnen aber vorerst etwas an Boden und büßen rund 0,6% ein. 3. Amazon (WKN 906866)

Auch die Aktie des Onlinehandels-Riesen Amazon verzeichnet am Freitag hohe Umsätze. Erst kürzlich erhöhte die Investment-Bank Jefferies ihr Kursziel für die Aktie auf 4.200 US-Dollar. Aktuell notiert die Aktie bei rund 3.480 US-Dollar nahezu unverändert.

Die Corona-Infektionen nehmen immer weiter ab, das normale Leben kehrt Schritt für Schritt zurück. Ist damit die Zeit klassischer Corona-Gewinner vorbei und Anleger sollten ihr Depot umschichten? Für Unternehmen stellt der Post-Corona-Boom eine Herausforderung dar - sind sie doch mit Rohstoff- und Fachkräfte-Mangel konfrontiert. Und was erwartet uns in puncto Inflation - Megainflation voraus? Einschätzungen von Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M.M. Warburg im Gespräch mit Cornelia Frey. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=8VNCMV1RLIs