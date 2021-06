Zwischen März letzten Jahres und Mai 2020 konnte Dow Inc. von 21,85 auf ein Verlaufshoch von 71,38 US-Dollar zulegen und übertrumpfte die Hochs aus Ende 2019 damit deutlich. Allerdings ist das Papier an sein erstes mittelfristiges Ziel um das 138,2 % Fibonacci-Retracement angekommen und hat vor wenigen Tagen eine Konsolidierung gestartet. Kommt es nun zu einem Aufwärtstrendbruch, dürfte diese weiter fortgesetzt werden und eröffnet entsprechende Chart-Chance.

1-2-3-Korrektur wahrscheinlich

Geht es um den Klassiker einer Kursbewegung, kommt einem schnell ein 1-2-3-Wellenmuster in den Sinn. Im vorliegenden Fall dürfte es unterhalb eines Niveaus von 62,33 US-Dollar weiter in den Bereich von 60,00 US-Dollar abwärts gehen, darunter auf die Hochs aus 2019 bei 56,25 US-Dollar und den EMA 50. Ein Rebound auf der Oberseite hätte dagegen Platz bis 65,00 US-Dollar. Aber erst darüber steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der aktuellen Jahreshochs von 71,38 US-Dollar spürbar an.