Driverama nimmt Fahrt auf und revolutioniert den Gebrauchtwagenhandel in Deutschland (FOTO)

Driverama wird im Rahmen dieser Allianz vollständig gebrandete modulare "Storein Store"-Drop-off-Filialen innerhalb der bestehenden Standorte von stop+goeröffnen, die es der Kundschaft ermöglichen, ihr Auto schnell, einfach und mitvollkommener Transparenz an Driverama zu verkaufen. Die ersteDrop-off-Mikrofiliale wird im Juli in Düsseldorf eröffnet werden, bevor diesesKonzept in der ersten Hälfte des Jahres 2022 an mehr als 20 stop+go-Standorteneingeführt wird.Diese kundenfreundlichen Mikrofilialen werden als physische Inspektionspunktefür Fahrzeuge dienen. Nachdem der Kunde online Details zu seinem Fahrzeug wieModell, Alter, Zustand und Kilometerstand eingegeben hat, erhält er einesofortige Bewertung. Diese wird durch Driveramas einzigartiges algorithmischesEchtzeitpreismodell, Data Science und anbietereigene Technologie ermöglicht. Dashoch entwickelte Modell ermöglicht Driverama realistische, genaue undtransparente Preisschätzungen und revolutioniert den Prozess, indem es demKunden die Sorge nimmt, einen niedrigeren Preis zu erhalten, wenn sein Fahrzeugin einer Filiale begutachtet wird.Nach Eingabe der Fahrzeugdaten kann der Kunde einfach einen Termin für dieAbgabe seines Fahrzeugs in einer Driverama-Mikrofiliale buchen, wo eine schnelleund problemlose Inspektion mit Driveramas marktführender Software durchgeführtwird. Im Anschluss erfolgt eine endgültige Bewertung.Strategisch günstig gelegene stop+go-Standortestop+go ist eine der führenden Deutschlands führende Autowerkstattkette, diesich durch hochmoderne Werkstätten, Aftermarket-Teile, kompetente Techniker unddie Verpflichtung, den besten Wert für den Kunden zu liefern, auszeichnet. DieseWerte decken sich mit Driveramas Fokus auf das Ermöglichen der fairsten undbequemsten Erfahrung für die Verbraucher. Die Partnerschaft wird für beideUnternehmen attraktive Vorteile mit sich bringen, und nicht zuletzt die Kunden