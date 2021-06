Pattern Computer entwickelt präzisen 15-sekündigen COVID-19-Schnelltest

Pattern Computer, Inc. (PCI), hat einen neuartigen Test für die Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen quasi in Echtzeit (15 Sek.) entwickelt. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten Antikörper- und PCR-Tests, die für ein Ergebnis mindestens 15 Minuten benötigen und zur Verarbeitung auf Reagenzien angewiesen sind, die oft fehlen, ermöglicht die neu entwickelte PCI-Methode einen hohen Durchlauf von Tests ohne chemische Reagenzien an Standorten wie Eingängen von Firmengebäuden, Veranstaltungsorten, Gerichtsgebäuden, staatlichen und bundesstaatlichen Einrichtungen, Sicherheitskontrollen und Zollabfertigungsstellen, die bisher kaum bedient werden konnten.

„Ein simpler, einfach durchzuführender und sehr präziser COVID-19-Schnelltest dürfte für die Verantwortlichen von Sicherheitskontrollen und die Fluggesellschaften ganz entscheidend sein, um die Sicherheit und das Vertrauen der Passagiere zu steigern, da nun das Passagieraufkommen ebenso wieder zunimmt wie die Sicherheitsanforderungen bezüglich der Gesundheit dieser Passagiere“, sagte Bob Edwards, der ehemalige CIO von United Airlines. „Das neue System von Pattern Computer scheint diesem Bedürfnis gerecht zu werden.“

Der kostengünstige, in hoher Zahl durchführbare COVID-19-Test wurde mithilfe der Pattern Discovery Engine (PDE) entwickelt, die aus unternehmenseigenen Softwaremethoden und speziell konfigurierter Hardware besteht. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieser Test neue Chancen bietet, um das Übertragungsrisiko an stark frequentierten Orten mit engen Platzverhältnissen wie Großveranstaltungen, Büroräumlichkeiten, Züge, Busse, Flugzeuge und U-Bahnen zu senken.

„Die ganze Welt steht vor den nächsten Zyklen mit Ausgangssperren und COVID-Ausbrüchen, und es besteht daher ein dringender Bedarf an Technologien zur Ergänzung von Impfstoffen, die über das Potenzial verfügen, richtig positive Infektionen aufzudecken und gleichzeitig das Vorkommen von falsch positiven Ergebnissen mit höherer Verlässlichkeit und in Echtzeit zu reduzieren. Dies sind die notwendigen Eigenschaften eines Testverfahrens, durch das zukünftige Ausbrüche besser eingedämmt werden können. Das Team von Pattern Computer war in der Lage, die bewährten Fähigkeiten der Pattern Discovery Engine für diese gewaltige Herausforderung einzusetzen. Wir wollten eine leistungsfähige, extrem präzise Echtzeitalternative ohne Reagenzien für Tests an den wichtigsten Orten weltweit hervorbringen. Die Kombination unserer unternehmenseigenen Hardware und Software scheint fähig zu sein, diesen kritischen Bedarf zu decken“, so Mark R. Anderson, CEO von Pattern Computer.