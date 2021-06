Hamburg (ots) - Der Anbieter für internationale Krankenversicherung PassportCardstartet ab sofort das Bezahlen von medizinischen Behandlungen im Ausland perApp. Ohne Antrag und Vorkasse können Kund*innen die Behandlung vor Ort sofortbezahlen. So einfach hat es noch kein Anbieter seinen Kund*innen gemacht.Der Trend, das Smartphone in vielen Lebensbereichen anzuwenden, macht den Boomder Apps ungebrochen. Sowohl der Apple App Store als auch der Google Play Storewachsen. Mittlerweile gibt es über 6 Millionen Apps in Deutschland. Der deutscheApp-Markt ist auf über 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Auch PassportCard, derinternationale Anbieter für Auslandskrankenversicherungen, der kürzlich denGerman Innovation Award 2021 gewann, tritt in diesen Markt ein, um mit einereigenen App einen bisher nicht gekannten Service anzubieten.

"Wir ermöglichen unseren Versicherten, direkt mit unserem Geld zu bezahlen undgarantieren so die Leistungsübernahme - alles bequem per App. Dieser bishereinzigartige Service auf dem Markt vereinfacht den Umgang mit unsererinternationalen Auslandskrankenversicherung. Mit der App können die Versichertenmedizinische Rechnungen und Arztkosten direkt bezahlen und die Kosten werden aufdie PassportCard (die rote Bezahlkarte) überwiesen, die wie eine Kreditkartefunktioniert: Keine Vorauszahlung, keine Formulare, kein Warten aufRückerstattung", erklärt Eithan Wolf, Geschäftsführer von PassportCardDeutschland. Die App dient außerdem als Zugang zum Kundenkonto und erleichtertdie Verwaltung der eigenen Kundendaten und Versicherungsleistungen. Mit derKostenfreigabe durch die Kund*innen geht PassportCard einen weiteren Schritt indie digitale und servicefreundliche Richtung und beweist seine Vorreiterrolle.Weitere Informationen: https://www.passportcard.de/Über PassportCard:PassportCard Deutschland mit Sitz in Hamburg (Geschäftsführer. Eithan Wolf) istMitglied der PassportCard-DavidShield-Gruppe mit weltweiten Tätigkeiten undbestehender Marktführer für internationale Krankenversicherungen in Echtzeit inmehreren Märkten. PassportCard hat einen ganzheitlichen Ansatz fürinternationale Kranken- und Reiseversicherungen ohne Auslagen, ohne Papierkramund ohne langwierige Antragsverfahren entwickelt. Es ist die weltweit ersteVersicherungslösung, die die Auszahlung in Echtzeit ermöglicht - und zwar dann,wenn der Kunde sie wirklich braucht. Die Gruppe wird von der White MountainsInsurance Group (NYSE:WTM) und von DavidShield Holdings gesteuert.Pressekontakt:GEYER M&KCarsten Geyermailto:cg@geyermk.de+49 40 280 56 143Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153627/4945741OTS: PassportCard Deutschland GmbH