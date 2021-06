Anlass der Studie: Übernahme Business Keeper GmbH

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.06.2021

Kursziel: 45,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 18.06.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



EQS wird führender Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme in Europa

Mit der Akquisition der Business Keeper GmbH dringt die EQS Group AG im Wachstumsbereich Compliance in neue Dimensionen vor. Mit dem bis zum 6. August 2021 geplanten Vollzug der Transaktion steigt die Gesellschaft zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme auf. Zugleich sichert sie sich damit aufgrund der erhöhten Cross-Selling-Möglichkeiten auch eine starke Marktposition hinsichtlich der in den nächsten Jahren zu erwartenden weiteren Regulierungen.



Im Rahmen unserer angepassten Schätzungen gehen wir zwar davon aus, dass infolge der Übernahme sowie der Investitionen in Marketing und Vertrieb in diesem und im nächsten Geschäftsjahr noch negative Ergebnisse ausgewiesen werden. Diese Ausgaben zum Ausbau der Marktstellung und zur Nutzung der einmaligen Chance auf Gewinnung des immensen Neukundenpotenzials, das sich aus der Ende 2021 in Kraft tretenden EU-Hinweisgeberrichtlinie ergibt, sollten sich jedoch kräftig auszahlen. Daher sehen wir ab 2023 wieder massive Steigerungen auf der Margen- und Ergebnisseite.

Nach Einarbeitung der akquisitionsbedingt zu erwartenden signifikant höheren zukünftigen Cashflows in unser DCF-Modell heben wir unser Kursziel für die EQS-Aktie deutlich auf 45,50 Euro an. Auf dieser Basis ergibt sich aktuell ein Upside-Potenzial von fast 22 Prozent. Daher setzen wir auch unsere Einstufung von 'Halten' auf 'Kaufen' herauf.



