Regierung der Ukraine kündigt offizielle Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Massakers von Babyn Yar an

Zwei neue Installationen zum Gedenken an die Opfer werden in Babyn Yar enthüllt, weltweit finden Gedenkveranstaltungen statt

Am 6. Oktober findet in Babyn Yar eine staatliche Zeremonie mit führenden Politikern aus aller Welt statt

KIEW, Ukraine, 18. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andriy Yermak, und Premierminister Denys Shmyhal kündigten heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Babyn Yar Holocaust Memorial Center (BYHMC) eine offizielle staatliche Gedenkveranstaltung zum achtzigsten Jahrestag des Massakers von Babyn Yar an, die am 6. Oktober 2021 in Kiew stattfinden soll.

33.771 jüdische Opfer wurden in Babyn Yar von den Nazis in nur zwei Tagen, am 29. und 30. September 1941, erschossen. Zehntausende Ukrainer, Roma, psychisch Kranke und andere wurden danach in Babyn Yar während der gesamten Nazi-Besetzung Kiews erschossen. Die geschätzte Zahl der in Babyn Yar ermordeten Opfer beträgt etwa 100.000. Damit handelt es sich um Europas größtes Massengrab. Babyn Yar ist zu einem kraftvollen Symbol für den „Holocaust durch Kugeln" geworden, für die geschätzten 2,5 Millionen Juden, die an ihrem Wohnort in ähnlichen Massenerschießungen der Nazis in ganz Osteuropa ermordet wurden, 1,5 Millionen davon allein in der Ukraine.

Das Babyn Yar Holocaust Memorial Center kündigte Anfang des Jahres den Bau eines Museumskomplexes an, der sich über eine Fläche von 150 Hektar erstrecken wird und damit eines der größten Holocaust-Gedenkzentren der Welt sein wird. Zwölf Gebäude sollen als Teil des Komplexes errichtet werden, darunter eine symbolträchtige Synagoge, die kürzlich fertiggestellt wurde. Zwei weitere Bauwerke zum Gedenken der Opfer, werden anlässlich der staatlichen Gedenkfeier am 6. Oktober enthüllt.

Die „Crystal Wall of Crying" der Konzept- und Performancekünstlerin Marina Abramović wird eine der größten Kunstinstallationen sein, die im letzten Jahrzehnt in Europa errichtet wurden. „Kurgan der Erinnerung" wird das erste Museumsgebäude auf dem Gelände sein. Die Konstruktion hat die Form eines Kurgan, einer Art Grabhügel, der über einer letzten Ruhestätte errichtet wird und der geschichtliche Bedeutung in der Ukraine hat.