2020 war ein turbulentes und zugleich erfolgreiches Jahr für die MBH Corporation plc. Neben der Anpassung an die neuen täglichen Herausforderungen einer globalen Pandemie hat MBH 13 neue Unternehmen in 4 verschiedenen Ländern akquiriert, dem Portfolio 4 neue Branchen hinzugefügt und erstmalig eine Dividende an alle Aktionäre ausgeschüttet. Zum Abschluss hat die diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse gelistet ist, den Handel an der Amerikanischen Börse OTCQX aufgenommen.

Zum Anlass der virtuellen MBH-Hauptversammlung haben wir die Meilensteine ​​des Jahres 2020 in einem kurzen Clip zusammengestellt.

