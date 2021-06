BERLIN (dpa-AFX) - Reisen in weitere Urlaubsziele werden einfacher, jeder Zweite in Deutschland hat jetzt mindestens eine erste Impfung. Trotz der entspannteren Corona-Lage werben Bundesregierung, Wissenschaftler und Ärzte aber weiter für Vorsicht in der Pandemie. "Das kann ein guter Sommer werden", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin. Es gebe Anlass zur Zuversicht - vor allem, wenn alle aufmerksam blieben. Sorgen bereitet eine schnellere Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. Auch das Robert Koch-Institut (RKI) mahnte, weiter auf Masken und Abstand zu achten.

"Das Virus ist nicht verschwunden. Lassen Sie uns die Erfolge nicht leichtfertig verspielen", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. "Lassen Sie uns auch die wiedergewonnene Freiheit erhalten, indem sich immer mehr Menschen vollständig impfen lassen." Bundesweit ist die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen nach jüngsten RKI-Zahlen weiter gesunken - auf nun 10,3 nach 18,6 vor einer Woche. Die Hälfte der 16 Bundesländer liegt demnach unter 10, die Spanne reicht von 3 in Mecklenburg-Vorpommern bis 16 in Baden-Württemberg.