Sexismus begegnen - aber wie?

Unsere Gesellschaft hat viele Probleme und der Sexismus ist eines davon. Die patriarchale Gesellschaftsordnung ist nicht Schuld am Sexismus an sich, aber Schuld daran, dass Sexismus nicht unterbunden wird. Immer wieder hört man, wie Frauen diskriminiert werden und mit sexistischen Sprüchen konfrontiert werden. Dies beginnt bei der täglichen Arbeit und sogar höchste politische Würdenträger fallen hin und wieder durch sexistisches Verhalten auf und manche mussten deswegen schon ihr Amt nehmen.

Die Umstände und die gesellschaftliche Ordnung muss demnach verändert werden, was aber nicht von heute auf morgen möglich ist, sondern sich entwickeln muss. Doch bis es so weit ist, wird es noch dauern, weswegen es viel wichtiger ist Sexismus richtig zu begegnen und sexistischen Sprüchen und Äußerungen sofort die Stirn zu bieten.

Schweigen ist Bestätigung

Wer schweigt, gibt den Sexisten recht, weshalb es unerlässlich ist sich bei sexistischen Äußerungen und Taten sofort dagegen zu wehren. Auch wenn Sie nicht selbst betroffen sein sollten, sondern Sexismus mitbekommen, dann ist es sehr wichtig sofort zu handeln und die entsprechende Person zur Rede zu stellen.

Oft wird es schwer sein diese Courage zu haben, doch am Ende lohnt es sich immer, denn nur im Kleinen kann Sexismus effektiv bekämpft werden. Es ist in jedem Fall sicher, dass Schweigen oder Nichtstun Sexismus nur fördert und die Täter so verschleiert. Deshalb ist es enorm wichtig, sich sofort zu äußern und den Täter zur Rede zu stellen.

Klare Haltung zeigen

Sexismus kann überall vorkommen. Häufig kommt Sexismus am Arbeitsplatz vor, wo Frauen vor allem von Vorgesetzten oft sexistisch angegriffen werden. Wenn Sie dies als Mitarbeiter oder Kollege mitbekommen, dann sollten Sei ganz klar Haltung zeigen und die entsprechende Person zur Rede stellen oder bei der jeweiligen Stelle im Betrieb das Thema zur Sprache bringen.

Wenn es nicht anders geht, dann gehen Sie zum Betriebsrat, denn dieser ist in diesem Fall dafür da, um Ihnen zu helfen. Auf gar keinen Fall hilft es irgendjemandem weiter, wenn Sie schweigen und den Vorfall verschweigen und so niemand mitbekommt, was geschehen ist.