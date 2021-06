Rackspace Technology kündigt Webinar an Digitale Transformation mit dem Kunden im Fokus Nachrichtenquelle: globenewswire | 18.06.2021, 16:27 | 29 | 0 | 0 18.06.2021, 16:27 | SAN ANTONIO, June 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen bietet am 29. Juni um 10:00 Uhr (Central Time) ein Webinar der Lösungsstrategie-Serie an: Digitale Transformation mit dem Kunden im Fokus. Das Webinar bietet den Teilnehmern Informationen dazu, wie sie erforderliche Veränderungen in ihrer Organisation umsetzen können, um relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben, wenn neue Technologien das Kundenerlebnis (CX) und damit auch die Erwartungen und Verhaltensweisen der Kunden verändern.



Im Rahmen des Webinars wird Jaimy Szymanski, Branchenanalyst und Gründungspartner von Kaleido Insights, aufzeigen, wie Technologieführer ihre Kunden bei der Entwicklung innovativer Lösungen in den Mittelpunkt stellen können.



Die Präsentation von Syzmanski behandelt folgende Themen: Die Grundsätze der digitalen Transformation, unterschiedliche Reifegrade und Bereiche, die innerhalb eines Unternehmens aufeinander abgestimmt werden müssen

Treiber, Katalysatoren, Hindernisse und Herausforderungen, denen Change Agents häufig gegenüberstehen.

Wie Sie die Reife der digitalen Transformation weiterentwickeln können, insbesondere mit Hinblick auf Faktoren, die sich auf das Kundenerlebnis auswirken, wie beispielsweise: Co-Innovation, Content-Strategie, Prozesse zur Kundenbindung, Journey Mapping, Persona-Entwicklung, Kundenforschung, Erlebnisautomatisierung und Echtzeit-Relevanz.

Wie Sie Ihren Ansatz für CX-Design mit datenbasierter Personalisierung modernisieren können. Podiumsdiskussion nach der Präsentation von Szymanski

Im Anschluss an die Präsentation von Szymanski werden Ideen zu Agilität und Modernisierung unter dem Aspekt der CX in einer Podiumsdiskussion ausführlicher erörtert. Teilnehmer der Podiumsdiskussion: Moderator: Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist, Rackspace Technology

Adrianna Bustamante, Senior Director, Global Alliances & Partnerships, Rackspace Technology

Faiz Parkar, Global Messaging Director, Dell Technologies

Um sich für das Webinar Digitale Transformation mit dem Kunden im Fokus der Lösungsstrategie-Serie anzumelden, klicken Sie hier Über Rackspace Technology Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Pressekontakt

Natalie Silva

Rackspace Technology Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com









