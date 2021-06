Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin / Waldenburg (ots) - Am Donnerstag, den 17. Juni 2021 haben WürthElektronik und Unleash Future Boats auf dem Greentech Festival in Berlin denPrototyp "ZeroOne" für ein emissionsfreies, autonomes Wasserfahrzeug enthüllt.Würth Elektronik ist Technologiepartner des Start-ups und unterstützt mitmoderner Elektronik, um das revolutionäre Konzept für emissionsfreieWasserfahrzeuge der Zukunft Realität werden zu lassen.Die aus der Automobilwirtschaft stammenden Entwickler Stefanie und LarsEngelhard arbeiten mit ihrem Start-up Unleash Future Boats GmbH daran, dieUmweltbelastungen durch die Schifffahrt zu minimieren. Die erste konkrete Lösungsind die Schleiboote (https://www.schleiboote.de/de) , deren Prototyp ZeroOnegemeinsam mit Würth Elektronik auf dem Greentech Festival enthüllt wurde. DieBelastung des Wassers durch Treib- und Schmierstoffe, Luftverschmutzung undLärmbelastung durch Verbrennungsmotoren sowie ein lückenhaftes Angebot anFährverbindungen sind Probleme, die man in der Schleiregion inSchleswig-Holstein kennt, aber auch in vielen Küstenregionen weltweit. DieLösung von Unleash Future Boats sind autonom fahrende Hightechkatamarane, dieüber einen elektrischen Antrieb mit Brennstoffzellen und grünem Wasserstoffverfügen. Die niedrigwassertauglichen, barrierefreien On-Demand-Wassertaxissollen Teil eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts für die Bevölkerung und dieGäste der Schleiregion werden und als Modell für andere Küstenregionen undBinnengewässer dienen. Die umweltfreundliche Antriebsart wird künftig auch alsUmrüsttechnologie für konventionell angetriebene Schiffe zur Verfügung stehen.Greentech-Festival-Gründer Marco Voigt und Nico Rosberg nutzten direkt amVorabend des Events die Gelegenheit, den innovativen Prototypen zu signieren.Technologiepartner hilft bei KommunikationslösungAls Partner des Start-ups vermittelt Würth Elektronik nicht nur Kontakte zuunterschiedlichen Unternehmen in der Würth-Gruppe wie Würth Maritim und WürthIndustrie, sondern bietet auch Know-how und Unterstützung bei der Entwicklungder elektronischen Komponenten. Aktuell werden mit Development Kits undFunkmodulen des Elektronikherstellers verschiedene Lösungen für dieKommunikation der Boote untereinander evaluiert. Basierend auf ihrerlangjährigen Erfahrung mit automobilen Assistenzsystemen gehen die Gründer vonUnleash Future Boats mit der Entwicklung von Sensorik und Systemen für autonomeWasserfahrzeuge völlig neue Herausforderungen an. Vier internationalePatentanmeldungen sind bereits in Vorbereitung. Hier kann sich die Sensorspartevon Würth Elektronik einbringen.