GOLDMAN SACHS belässt HSBC HLDGS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Martin Leitgeb

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 5,85

Kursziel alt: 5,85

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC mit Blick auf einen Verkauf des Privatkundengeschäfts in Frankreich auf "Buy" mit einem Kursziel von 585 Pence belassen. Dieses sei innerhalb der Großbank eher klein, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus strategischer Sicht sei ein Verkauf sinnvoll, denn HSBC werde damit fokussierter und profitabler./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 16:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.