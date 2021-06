NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag des Verfalls von Optionen auf Indizes und Einzelaktien ist für die Anleger an der Wall Street nicht viel zu holen. Belastet wurde die Stimmung von Kommentaren des Präsidenten der Fed von St. Louis, James Bullard. Er neige zu einer US-Zinserhöhung bereits im Jahr 2022, sagte dieser. Dies wäre viel früher als die am Mittwoch von der US-Notenbank in Aussicht gestellten zwei Anhebungen gegen Ende 2023.

Der Dow Jones Industrial notierte am Freitag zuletzt 1,24 Prozent tiefer bei 33 402,86 Punkten. Der US-Leitindex steuert damit auf den fünften schwachen Handelstag in Folge und einen Wochenverlust von mehr als 3 Prozent zu.