Grüne Disziplinierung, Marktkommentar von Kai Johannsen Frankfurt (ots) - Den Zentralbanken kommt im Kampf gegen Klimawandel, Umweltverschmutzung und Nachhaltigkeitsaspekte eine eigene Rolle zu. Das sehen nicht nur Marktakteure so, auch die Notenbanken selbst thematisieren, inwieweit die Geldpolitik um ein grünes und nachhaltiges Element ergänzt werden muss, damit man der eigenen Rolle gerecht wird und als komplementäres Element zu Regierungen, Regulierern etc. bei der Erreichung von grünen und nachhaltigen Zielen unterstützend wirkt. EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat etwa kürzlich eine grüne Ausrichtung bei Bondkäufen ins Spiel gebracht. Einen Schritt weiter sind ihre Kollegen von der Riksbank. Anna Breman, stellvertretende Chefin der schwedischen Zentralbank, legte un­längst im Interview mit dieser Zeitung dar, wie weit dieses Unterfangen dort bereits ist.



Die Riksbank setzt am eigenen CO2-Fußabdruck an. "Das be­trifft unsere eigene Zentralbankbilanz und damit unser eigenes Risikomanagement. Wir haben sehr viele Assets gekauft, und wir bekommen Sicherheiten ge­stellt, wenn wir Geld an eine Bank verleihen. Wir analysieren dann, was wir an Assets haben und welche eigenen Klimarisiken wir damit auf unserer Bilanz haben", sagt Breman. Sie gibt ein Beispiel. Im vorigen Jahr hat die Riksbank im Rahmen der Krisenbekämpfung und damit im Bereich des Quantitative Easing angefangen, Unternehmensanleihen zu kaufen. Man habe die Entscheidung getroffen, die mit diesen Anleiheassets verbundenen CO2-Emissionen zu messen und auf der Website zu veröffentlichen. Man habe zudem negative ESG-Screenings eingeführt. "Das hat natürlich nicht nur etwas mit Klimaaspekten zu tun, sondern hat einen breiteren Fokus und geht in Richtung von Sustainability. Bei diesen Screenings gehen wir viel weiter und sehen uns an, welche negativen Implikationen dort bei Unternehmensanleihekäufen be­stehen, die wir durchgeführt haben. Diese Aspekte finden via Risikomanagement dann auch Niederschlag in der Zentralbankpolitik der Riksbank."