TripleLift und GroupM schließen sich zusammen, um Werbeausgaben an Publisher zu lenken, die im Besitz von Minderheiten sind

New York (ots/PRNewswire) - Programmatic Ad Dollars werden an schwarze,

lateinamerikanische, AAPI- und LGBTQ+-geführte Unternehmen weitergeleitet



schnellsten wachsenden Ad-Tech-Unternehmen der Welt, und GroupM, der weltweit

größte Medieneinkäufer, haben sich für TripleLifts "Underrepresented Voices"

Exchange Traded Deal zusammengetan, um Einkäufern dabei zu helfen, mehr Ausgaben

auf Publisher zu lenken, die Minderheiten angehören. Bei der Initiative handelt

es sich um einen sorgfältig ausgesuchten Deal von Werbeeinblendungen, die

ausschließlich auf Websites laufen, die sich im Besitz von Betreibern von Black,

Latinx, AAPI und LGBTQ+ Medienunternehmen befinden. GroupM ist die erste

Holdinggesellschaft, die diese Initiative offiziell unterstützt. TripleLift

verzichtet auf alle Gebühren, so dass mehr Dollar direkt an die Publisher gehen.







letzten Jahr zugenommen und das Thema der sozialen Gleichstellung wird für

Medienkäufer immer wichtiger. In den letzten Monaten haben sich mehrere Marken

und Holdinggesellschaften dazu verpflichtet, mehr von ihren Medienbudgets bei

diesen Publishern auszugeben. GroupM kündigte vor kurzem ihr Responsible

Investment Framework an. Darin werden Kunden aufgerufen, 2 Prozent oder mehr

ihrer gesamten Medienausgaben in Medienunternehmen, die in Besitz Schwarzer

sind, zu investieren. Dies ist die erste Ad-Tech-Partnerschaft, die GroupM

eingegangen ist, um ihre Verpflichtung zu unterstützen.



TripleLift hat seine Exchange Traded Deals (ETDs) - speziell ausgewählte Pakete

mit programmatischen Werbeeinblendungen - Ende letzten Jahres eingeführt. Zu den

ersten ETDs, die veröffentlicht wurden, gehörte Underrepresented Voices,

bestehend aus Seitenaufrufen, die über 6.100 Websites von Minderheiten laufen.

Das Unternehmen priorisierte seine Einführung vor allem aufgrund der Nachfrage

von Käufern gegen Ende eines turbulenten Jahres, das ein erhöhtes Bewusstsein

für soziale Ungerechtigkeit mit sich brachte. TripleLift stellte fest, dass 20%

aller Websites auf ihrer Plattform Minderheiten und/oder Frauen gehören.



"Ein wichtiger Teil unserer Mission ist es, unsere Publisher-Partner zu

unterstützen, denn wenn sie erfolgreich sind, sind wir es auch", sagte Jordan Seite 2 ► Seite 1 von 2



