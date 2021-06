Relays „State of Cybersecurity“-Forum LIVE am Dienstag

Toronto, 18. Juni 2021 - Relay Medical Corp. („Relay“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) veranstaltet am Dienstag, den 22. Juni 2021, um 13:00 Uhr EDT (19:00 Uhr MEZ) die erste Podiumsdiskussion zum Thema Cybersicherheit.

Bei der Veranstaltung „State of Cybersecurity“ [Zustand der Cybersicherheitsbranche] sind die Cybersicherheitsexperten Chris Blask und Chuck Brooks sowie der Mitbegründer und CTO von Cybeats, Dmitri Raidman, anwesend. Die Live-Veranstaltung wird von Evgeniy Kharam moderiert, und eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Übertragung im YouTube-Kanal von Cybeats bereitgestellt.

Zu den zentralen Diskussionsthemen gehören die kürzlich vom US-Präsidenten ausgestellte Executive Order sowie weitere wichtige Entwicklungen im Zusammenhang mit der globalen Cybersicherheit und dem Internet der Dinge (IoT).

Um an der kostenlosen Live-Veranstaltung am Dienstag teilzunehmen oder Fragen an das Gremium zu stellen, können Sie sich hier registrieren: https://stateofcybersecurityindustry.splashthat.com/

Über Cybeats

Das SBOM Studio-Produkt von Cybeats ermöglicht die Überwachung und Analyse der Cybersicherheit aller Komponenten während der Konstruktions- und Fertigungsphase und stellt sicher, dass vernetzte Geräte mit sicheren Softwarekomponenten entwickelt wurden.

Die Fähigkeiten der IdD-Sicherheitsplattform von Cybeats reichen von der Erkennung und Abschwächung von Angriffen auf Geräte, während diese in Betrieb sind, über die Möglichkeit für Gerätehersteller, Sicherheitslücken während der Planungsphase des Produkts zu identifizieren und zu beheben, bis hin zur Unterstützung von Endanwendern mit Tools für das Flottenmanagement, wie etwa sichere Firmware-Updates.

Medienanfragen richten Sie bitte an: Destine Lee: media@relaymedical.com | 647-872-9982

Registrieren: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte: https://www.relaymedical.com/news

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Ontario, Kanada), das über ein Team von kanadischen Experten verfügt, dessen Hauptaugenmerk auf die Kultivierung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist.