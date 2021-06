Toshibas Vorstandsvorsitzender veröffentlicht einen offenen Brief an seine Aktionäre Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 18.06.2021, 22:40 | 17 | 0 | 0 18.06.2021, 22:40 | Die Toshiba Corporation (TOKYO:6502) gab heute bekannt, dass Osamu Nagayama, Vorstandsvorsitzender von Toshiba, einen offenen Brief an die Aktionäre des Unternehmens verfasst hat. Der vollständige Text des Briefes lautet wie folgt: Sehr geehrte Aktionäre, als Vorstandsvorsitzender der Toshiba Corporation („Toshiba“, das „Unternehmen“) möchte ich mein tiefes Bedauern über die jüngsten inakzeptablen Ereignisse im Unternehmen ausdrücken, die Ihr Vertrauen in uns untergraben haben. Sie haben sicherlich gesehen, dass wir nach der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts bereits entschiedene und sofortige Maßnahmen ergriffen haben, indem wir die Kandidatenliste für die Direktoren, Ausschussmitglieder und leitenden Angestellten im Vorfeld der kommenden Jahreshauptversammlung am 25. Juni geändert haben. Gemeinsam mit dem Vorstand setze ich mich voll dafür ein, dass wir die Governance Ihres Unternehmens grundlegend verbessern und den Unternehmenswert steigern. Vereint werden wir die folgenden konkreten Schritte mit Dringlichkeit unternehmen: Um eine Wiederholung zu verhindern, werden wir eine Untersuchung mit Beteiligung Dritter durchführen, um herauszufinden, warum die inakzeptablen Ereignisse aufgetreten sind, werden neue Präventivmaßnahmen einführen und eine robuste Compliance-Kultur etablieren;

Wir werden eine gründliche Suche nach zusätzlichen unabhängigen Vorstandsmitgliedern mit großer Erfahrung in der Führung eines komplexen globalen Unternehmens wie dem unseren beginnen und dabei die Sichtweise der Aktionäre einbeziehen. Sobald solche Kandidaten ausgewählt sind, werden wir Ihre Zustimmung in einer außerordentliche Hauptversammlung einholen;

Wir werden den Auswahlprozess für einen Nachfolger von Herrn Tsunakawa als Geschäftsführer beschleunigen, der die mittelfristig notwendigen Veränderungen bei Toshiba vorantreiben kann;

Wie bereits angekündigt, ist das Komitee für strategische Überprüfung in Vorbereitung und wird unmittelbar nach der Jahreshauptversammlung ins Leben gerufen; und

Der Vorstand hat Makinson Cowell, ein unabhängiges, weltweit tätiges Studienunternehmen für Investoren, beauftragt, nicht zuordenbares Feedback zu sammeln, um uns ein breites und transparentes Sortiment von Aktionärsmeinungen zu liefern, während wir wichtige strategische Entscheidungen treffen. Während dieses Prozesses wird das Unternehmen weiterhin regelmäßige Updates über unseren Fortschritt bereitstellen. Seit ich vor weniger als einem Jahr in den Vorstand eingetreten bin, habe ich das große Potenzial gesehen, das im Unternehmen und seinen Mitarbeitern steckt. Als Vorsitzender ist es meine Priorität, Toshiba mit der Governance und Führung auszustatten, die Sie verdienen. Ich verspreche Ihnen, dass ich auch in Zukunft ein Vertreter des positiven Wandels sein werde und kein Beschützer des Status Quo. Mit freundlichen Grüßen,



Osamu Nagayama

Vorsitzender des Vorstandes

Toshiba Corporation





