Generac, EPAM Systems, Sofina, Micron Technology: Wochen-Bericht Strategiedepot Aktien Spekulativ

In der letzten Woche wies das auf chancenorientierte Wachstumsaktien, gerade auch im Segment von Nebenwerten (Small und Mid Caps) fokussierte Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV eine bessere Performance als der um + 0,9 % höhere MSCI World (Euro)-Index auf und legte auf Euro-Basis um + 1,2 % zu. Die Nettoperformance des Depots (excl. Dividenden) belief sich seit seiner Auflage am 26.02.2019 per 13.06. auf der Währungsbasis Euro damit auf + 70,4 %, womit also eine DOPPELT so hohe Performance erzielt wurde wie der zeitgleich nur um + 35,1 % gestiegene MSCI World ...