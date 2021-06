Mississauga kehrt als internationale Top-Mittelstandsstadt der Zukunft zurück und wird für seine starke wirtschaftliche Leistung ausgezeichnet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mississauga, Ontario (ots/PRNewswire) - Die City of Mississauga (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3201362-1&h=2360208724&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3201362-1%26h%3D3619813929%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mississauga.ca%252F%26a%3DCity%2Bof%2BMississauga&a=City+of+Mississauga) hatfünf Auszeichnungen vom Foreign Direct Investment (fDi) Magazine (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3201362-1&h=2302371856&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3201362-1%26h%3D1533900852%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fdiintelligence.com%252F%26a%3DForeign%2BDirect%2BInvestment%2B(fDi)%2BMagazine&a=Foreign+Direct+Investment+(fDi)+Magazine) erhalten, wobei sie alsGesamtsiegerin für die mittelgroße Stadt der Zukunft 2021/2022 in ganz Amerikafür ihre starke wirtschaftliche Leistung ausgezeichnet wurde. Die Kriterien fürdie Auszeichnung betrachten die Infrastruktur, Anreize und Fähigkeiten vonStädten und Regionen, um zukünftige Investitionen anzuziehen."Es ist eine absolute Ehre, dass wir erneut den Rang als beste mittelgroßeamerikanische Stadt der Zukunft halten konnten - es ist einfach ein Beweis fürMississaugas florierende und nachhaltige Wirtschaft. Wir feiern dieseAnerkennung gemeinsam mit unserer dynamischen und widerstandsfähigenGeschäftsgemeinschaft, unserem unterstützenden Stadtrat und unseren engagiertenMitarbeitern der Wirtschaftsförderung. Die Stadt Mississauga macht es weiterhinzu einer Priorität, großartige Talente und wichtige wissensbasierte Unternehmenanzuziehen, die dazu beitragen, unser globales Profil zu verbessern", sagteMississaugas Bürgermeisterin Bonnie Crombie. "Innovativ zu sein und Unternehmenwillkommen zu heißen, stärkt unseren Ruf als Standort, an dem Unternehmeninvestieren, Arbeitsplätze schaffen und der Konkurrenz voraus sind. Unser Bürowird weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung und die Expansion von Unternehmenin Mississauga fördern, um eine gesunde und florierende Wirtschaft zugewährleisten."Mississauga wurde in den folgenden Kategorien als mittelgroße Stadtausgezeichnet:- Erster Platz in Städten der Zukunft- Zweiter Platz in der Geschäftsfreundlichkeit- Zweiter Platz im wirtschaftlichen Potenzial- Dritter Platz in der KonnektivitätMississauga erhielt den zweiten Platz in der- Gesamtstrategie der fDi durch die https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3201362-1&h=1939356913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3201362-1%26h%3D1398891869%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fdiintelligence.com%252Farticle%252F79336%26a%3Djudging%2Bpanel&a=Jury"Mississauga ist eine offene und vielfältige Stadt mit den Vorzügen, die