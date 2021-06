CureVac – so konnte man traden

Bei Curvac empfahlen wir morgens einen schnellen Einstieg und setzten auf eine kurzfristige Kurserholung und wer nur in die Aktie investiert hatte, konnte nach zwei Stunden 10% mitnehmen. Dies hatten wir dann auch sofort empfohlen. Am 16.06 empfahlen wir BYD mit Hebel 3. Zwei Tage später durften sich unsere Leser über 40% Gewinne freuen.

CureVac-Trading-Idee am Donnerstag um 08:15 Uhr.

Wir waren mit dem Kursziel etwas zu defensiv, aber die Idee stimmte. Am Freitag haben wir bei 57 Euro bei CureVac einen Short vorgestellt.

Curevac wird zur Vorbörse um 08 Uhr mit rund 60 Prozent Verlust in den Boden gestampft. Kann man nun wieder spekulativ einsteigen? Wir denken „ja“. Die Aktie eignet sich nun für eine Comeback-Spekulation. Ziel wären es für uns, immer ein paar Euro in der Aktie mitzunehmen. An ein Comeback über 50 / 60 Euro ist erstmal nicht zu denken.

Wichtig: Der CureVac-Kurs wird maßgeblich auch in den USA gemacht. Eine Erholung am Morgen könnte dort schon in der Vorbörse wieder verkauft werden. Der Tag wird also sicher recht volatil.