ASIC Power Corporation wendet das bereits im Rohstoffsektor erfolgreich praktizierte Royalty & Streaming Geschäftsmodel auf den Krypto-Sektor an! Setzen Sie auf die Wheaton Precious Metals des Krypto-Sektors!

Top Neuvorstellung – die erste Royalty-Gesellschaft für Krypto-Mining!

Hier können Sie noch ganz am Anfang der Wertschöpfungskette in ein starkes erfolgreiches Geschäftsmodell (Royalties & Streaming Finanzierungen) investieren!

Extrem niedriger Börsenwert von 28 Mio. CAD macht Global Care Capital zu einem spektakulären 10-20x Vervielfachungskandidaten!

Zu den Portfolio-Holdings gehören u.a. 100% der Anteile an ASIC Power Corporation, das weltweit Royalty und Streaming Finanzierungen von Mining-Hardware an Betreiber anbietet! FIRST-MOVER-GEWINNE!

Disruption im Krypto-Mining Finanzierungsgeschäft! Hier entsteht ein neues Unternehmen, das einen Multi-Milliardenbereich erobern wird!

Renommiertes Top-Management! Mit-Gründer von ASIC Power Corp. ist Wouter Witvoet (CEO von DeFi Technologies!). Er ist ein genial vernetzter Sektor-Insider.

im Rohstoffsektor haben sich die breit diversifizierten und dabei hochprofitablen Streaming und Royalty-Gesellschaften als wichtige Anlageklasse fest etabliert. Und diese Firmen haben fast alle anderen Minen-Aktien outperformed!

Erfolgreiche Gesellschaften wie beispielsweise Franco-Nevada Corp . (Börsenwert 34,6 Mrd. CAD) oder Wheaton Precious Metals Corp . (Börsenwert 24,4 Mrd. CAD) gehören zu den Top-Performern in den letzten Jahren im Sektor und haben ihren Aktionären mehrere Hundert Prozent an Kursgewinnen beschert!

Das Geschäftsmodell umfasst die partielle Projekt-Finanzierung von neuen Minen, wobei Teile der abzubauenden Rohstoffe dann im Gegenzug zu einem Bruchteil des Marktwertes (meist mit einem Abschlag von 70-90%) an den Finanzierungsgeber (Royalty-Firma) geht.

Hand auf’s Herz: Hätten Sie mit Ihrem jetzigen Wissen damals im Jahr 2008 in das junge Start-Up Unternehmen Franco-Nevada Corp. zu Kursen um 10-12 CAD investiert?

Mit dem heutigen Wissen auf jeden Fall, denn das Royalty & Streaming Unternehmen ist eine starke Erfolgsgeschichte bei innovativen Finanzierungen von Minen. Der Kurs entwickelte sich seit dem IPO zwischenzeitlich um mehr als 1.700% nach oben! Investoren der ersten Stunde haben hier viele Millionen mit der Aktie verdient… und das Unternehmen, dass wir Ihnen heute als NEU-VORSTELLUNG präsentieren, dürfte eine ähnlich spektakuläre Erfolgsstory werden.

Schauen wir aber noch kurz auf die Analogie im Rohstoffsektor, das macht es einfacher zu verstehen, warum wir mit unserem aktuellen Geheimtipp wohl auf ein Millionen-Los im Krypto-Sektor gestoßen sind!

Das konservative Geschäftsmodell einer Royalty-Firma hat für Anleger viele Vorteile:

Kein operatives Risiko. Die Mine wird von der Bergbaufirma (Kreditnehmer) betrieben.

Besicherung der diversen Kredite/Minenfinanzierungen. Diversifikation des Kredit-Portfolios senkt gleichzeitig das Gesamtausfallrisiko.

Niedrige Personalkosten, hochprofitable Margen & Gewinne. Meist signifikante Dividendenauszahlung an die Aktionäre oder Aktienrückkaufprogramme, die sich positiv auf den Börsenkurs auswirkt.

Royalty-Gesellschaften partizipieren von steigenden Kursen des abzubauenden Rohstoffs (z.B. Gold).

Und genau dieses erfolgreiche etablierte Royalty & Streaming Geschäftsmodell setzt nun eine der Portfoliofirmen der börsennotierten Beteiligungsholding Global Care Capital (WKN: A2P3AZ) sehr erfolgreich um!

Die 100%ige Tochter „ASIC Power Corporation“ ist das erste Unternehmen mit diesem Geschäftsmodell im KRYPTO-SEKTOR.

Smarte Anleger können nun von ganz am Anfang bei dieser noch unbekannten Firma mit dabei sein und von den hohen Royalties & Streaming Cash-flows profitieren!

Global Care Capital Inc. (WKN: A2P3AZ)

Schauen wir kurz auf die zwei wichtigsten Beteiligungen der Firma:

1)

100% an ASIC Power Corporation

ASIC Power Corporation bietet Krypto-Miningunternehmen über seine Partnerschaften mit führenden Hardwareherstellern Zugang zu seinen innovativen Streaming-Verträgen für Kryptowährungen und Mining Hardware (ASIC Mining Rigs).

Das Unternehmen will innovative Finanzierungsstrategien in Form von Royalties (Lizenzgebühren) und Streaming-Verträgen für weltweit operierende Krypto-Miningunternehmen anzubieten.

ASIC Power Corporation ist ein Unternehmen, das sich auf die vertikale Integration der Blockchain-Infrastruktur konzentriert und die Energie-, Hardware- und Softwareoptimierung mit Fokus auf Bitcoin als zugrunde liegendes Asset abdeckt.

Weitergehende Informationen zu ASIC Power Corporation finden Sie hier: LINK

2)

100% an CCM Technologies Inc.

CCM Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte, das sich auf die Bereitstellung von Infrastruktur für das Blockchain-Ökosystem und das Mining von Kryptowährungen konzentriert.

Weitergehende Informationen zu CCM Technologies finden Sie hier: LINK

CCM Technologies ist quasi ein Dienstleistungsarm von ASIC Power Corporation.

Darüber hinaus hält die Holdinggesellschaft Anteile an HealthView Technologies Inc. / High Standard Health Care und ViraxClear1.

Mit einem Investment an der börsennotierten Beteiligungsholding Global Care Capital Inc. (WKN: A2P3AZ) sind Sie an dem Unternehmenserfolg der diversen Firmenbeteiligungen beteiligt!

Der klare Investmentfokus liegt auf dem dynamisch wachsenden Blockchain & Krypto-Sektor, und hier im speziellen das hochprofitable Royalty & Streaming Finanzierungsgeschäft für Kryptos.

Somit kann sich die Blockchain-Radar Redaktion sehr gut vorstellen, dass es hier in Zukunft zu einem Namenswechsel kommt.

Schauen wir uns das Geschäftsmodell von ASIC Power Corp. genauer an:

Vereinfacht gesagt, bietet das Unternehmen Streaming-Verträge an Miner / Mining Farmen an, mit denen Neuanschaffungen von ASIC Miner-Geräten finanziert werden.

Dabei erhält ASIC Power Corp. im Rahmen der Finanzierung einen vertraglich vereinbarten prozentualen Anteil an geschürften Krypto-Währungen wie z.B. Bitcoin. Typischerweise sind die Royalty-Streaming Verträge so gestaltet, dass bei Kursrückgängen das Risiko nach unten reduziert ist, jedoch eine Partizipation bei Kursanstiegen gegeben ist.

ASIC Power kann die so erwirtschafteten Kryptowährungen, je nach Firmenstrategie, direkt im Markt verkaufen und mit den Erträgen neue Streaming-Verträge refinanzieren. Oder aber das Unternehmen behält die Bitcoins im Anlagebestand und kann von zukünftigen Preiseinstiegen maximal im Rahmen einer HODL-Strategie maximal profitieren.

Das Streaming & Royalty Geschäft ist erfahrungsgemäß sehr profitabel: Renditen zwischen 10-30% sind eher die Regel als die Ausnahme. Und dass bei kurzen Rückzahlungsperioden von 2 bis 4 Jahren.

Bisher hatten Krypto-Miner oftmals ein Finanzierungsproblem, da traditionelle Banken meist aus geschäftspolitischen Gründen keine Mining-Geräte finanzieren.

Dieses börsennotierte Unternehmen wird nun zu einem der wenigen Finanzierungsanbietern. Und Sie als Aktionär können von dem erwarteten dynamischen Wachstum mit profitieren.





Und der erste Royalty & Streaming deal wurde schon vor wenigen Monaten festgemacht!

Der Vertrag umfasst die Finanzierung von 208 Krypto-Mining Geräten mit einer Rechnerleistung (Hashrate) von 16.640 TH/‘s! (Link Pressemeldung)

Das bedeutet bei gleichbleibendem Schwierigkeitsgrad (Difficulty) und einem Bitcoinpreis von 56.200 USD einen monatlichen Royalty-Ertrag für ASIC Power in Höhe von 108.000 USD!

Eine prallgefüllte Pipeline verspricht ein sensationelles Wachstum! ASIC Power arbeitet an der Exekution von zusätzlichen Geschäftsabschlüssen über 50-70 Mio. $!

Hier entsteht die „Franco-Nevada 2.0“ oder Wheaton Precious Metals 2.0“ des Krypto-Marktes!

Für uns mit das WICHTIGSTE KAUFARGUMENT für diese einmalige Story:

ASIC Power Corporation wird durch ein erstklassiges Management mit besten Netzwerkkontakten zu Venture Capital Geldgebern und Silicon Valley geleitet!

So ist beispielsweise einer der Co-Gründer von ASIC Power Wouter Witvoet (Co-Founder von DeFi Technologies). Zum Management gehört auch Olivier Roussy Newton (ex Gründer von HIVE Blockchain)!

Enge Kontakte zu Herstellern von Mining-Geräten (ASIC Miners) zahlen sich in bare Münze aus! ASIC Power Corp. konnte die 208 Krypto-Miner aus dem ersten Vertrag sogar ca. 70% günstiger als am Markt üblich einkaufen!

Somit wird ASIC Power auch zukünftig eine erste Anlaufstelle bei neuen Projekten oder Krypto-Farm Expansionen sein, was sich natürlich sehr positiv auf das zukünftige Ertragswachstum auswirken wird.

Brisante Randnotiz: China hat Ende Mai 2021 eine schärfere Regulierung der Krypto-Miningfirmen mit möglichem Verbot der Geschäftsaktivitäten bekanntgegeben. Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Geräte in Nordamerika und Skandinavien zum Einsatz kommen werden. Somit dürfte die Nachfrage nach innovativen Finanzierungen, wie es ASIC Power anbietet, enorm ansteigen.

ASIC Power Corporation bietet wichtige Finanzierungs-Dienstleistungen im Krypto-Sektor an! Und das Geschäftsmodell ist für Anleger von AISC Power sehr attraktiv!

Hier entsteht ein Royalty & Streaming Gigant und Ihr nächster Multi-Bagger im Depot! Kaufen Sie schon jetzt die Kursgewinne der Zukunft!

Investoren-Highlights: Global Care Capital bietet über seine Beteiligung ASIC Power Corporation nun die einmalige Chance beim ersten innovativen Royalty & Streaming Finanzierungsunternehmen im Krypto-Sektor dabei zu sein:

Global Care Capital Inc. (WKN: A2P3AZ) ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von Frühphasenfinanzierungen für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat. Die Gesellschaft beteiligt sich an neuen Anlagemöglichkeiten im Frühstadium in zuvor unterentwickelten Vermögenswerten und erwirbt Positionen in Anlagemöglichkeiten im Frühstadium, die das Risikoprofil angemessen widerspiegeln.

Das Haupt-Asset ist „ ASIC Power Corporation“ . Das Unternehmen bietet Krypto-Miningunternehmen über seine Partnerschaften mit führenden Hardwareherstellern Zugang zu seinen innovativen Finanzierungsstrategien für Mining Hardware (ASIC Miner Rigs) über Streaming-Verträgen und Royalities an.

Das Management von ASIC Power hat eine diversifizierte Strategie bei der Exekution der Geschäftsstrategie und ein Risikomanagementsystem implementiert. Die Gesellschaft und damit die Aktionäre profitieren von Wertzuwächsen der Kryptowährungen (z.B. Bitcoin), haben aber eine gewisse Absicherung bei signifikanten Preisrückgängen.

Extrem kompetentes Managementteam, das bereits sehr erfolgreiche Unternehmen aus dem Sektor aufgebaut hat bzw. Hunderte von Mio. and Kapital einsammeln konnte.

So ist z.B. Wouter Witvoet der CEO von DeFi Technologies, einer der Co-Gründer von ASIC Power Corporation. Im Management ist mit Olivier Roussy Newton einer der Gründer von HIVE Blockchain Technologies vertreten. Und vor wenigen Tagen kam der Royalty Streaming Experte Stephen Otter als Chairman an Bord von ASIC Power Corp!

Extrem niedrige Marktkapitalisierung von 28 Mio. CAD

Setzen Sie auf den FIRST MOVER!

Den Pionier für Krypto-Royalties!

Name: Global Care Capital Inc. WKN: A2P3AZ ISIN: CA37891V1058 Börsenkürzel Deutschland: L6V2 Börsenkürzel Kanada: HLTH.CN (CSE) Letzter Börsenkurs: 0,058 € (Tradegate)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Global Care Capital Inc. handelt in Deutschland an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart, Berlin und München sowie bei L&S Exchange und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



