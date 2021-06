Mit der neuen 11% Protect Holiday-Anleihe 21-22 können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktien eine Jahresbruttorendite von 11 Prozent erzielen.

Die Kurse der an der NASDAQ gelisteten Aktien der von der Reisetätigkeit abhängigen Airbnb (ISIN: US0090661010) und Expedia Group (ISIN: US30212P3038) konnten sich von den im Vorjahr gesehenen Tiefstständen bereits wieder deutlich erholen. Allerdings gerieten die Kurse der volatilen Aktien nach den starken Kursanstiegen der vorangegangenen in den vergangenen drei Monaten ordentlich unter Druck.

Für Anleger, die für die den beiden Aktien in den nächsten Monaten keinen allzu starken Kurseinbruch prognostizieren, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene Protect Holiday-Anleihe 21-22 der erste Group interessant sein, die in einem Jahr die beachtliche Jahresbruttorendite von 11 Prozent in Aussicht stellt.