Hilton verdoppelt Wachstum in Las Vegas mit schnell wachsendem Portfolio und spektakulärer Rückkehr an den Strip Nach der Revolutionierung des Gastgewerbes in Las Vegas vor mehreren Jahrzehnten knüpft Hilton an sein traditionsreiches Erbe an und hat vor dem Hintergrund der nun wieder stattfindenden Reisetätigkeit seine Präsenz an diesem weltweit begehrten …