Moderna – MRNA: Zulassungsanträge für Impfungen bei Kindern ab 12 laufen in der EU und den USA

Erst kürzlich hat das Unternehmen in der EU sowie in den USA die Zulassung seines Impfstoffs für Kinder ab 12 Jahren beantragt.

Rückblick: Das Kursplus von 43.8 Prozent spiegelt die Erfolgsgeschichte des Biotechnologie-Unternehmens aus Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts wider. Nach dem Rücksetzer zum 20er-EMA sehen wir im Ansatz die Ausbildung einer Seitwärtsrange.

Chart vom 18.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 199.19 USD

Meine Expertenmeinung zu MRNA

Meinung: Moderna ist zusammen mit dem Duo Biontech / Pfizer führend auf dem Gebiet der mRNA-Impfstoffe und hat damit maßgeblich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen. Erst kürzlich hat das Unternehmen in der EU sowie in den USA die Zulassung seines Impfstoffs für Kinder ab 12 Jahren beantragt. Während der Antrag in den Vereinigten Staaten eine Notfall-Zulassung vorsieht, handelt es sich bei dem in der Europäischen Union um ein reguläres Verfahren. Darüber hinaus forscht Moderna an weiteren Anwendungsmöglichkeiten der mRNA-Technologie, etwa in Form von personalisierten Krebsimpfstoffen.

Setup:

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss zeichnen sich anhand der Unterstützungs- und Widerstandszonen ab. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 7. Juni. Frische Quartalszahlen gibt es am 5. August, so dass wir den Trade im Erfolgsfall lange laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MRNA.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/moderna-mrna-zulassungsantraege-fuer-impf ...

Veröffentlichungsdatum: 19.06.2021