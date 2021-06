Ferrari wählt AWS als offiziellen Cloud-Anbieter, um Innovationen auf der Straße und der Rennstrecke voranzutreiben

Heute hat Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit Ferrari S.p.A. geschlossen hat, um deren offizieller Anbieter für Cloud-Dienstleistungen, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz zu werden. Gemeinsam werden die Unternehmen das Innovationstempo in der gesamten Ferrari-Organisation beschleunigen, einschließlich der Abteilung für Straßenfahrzeuge, der GT-Wettbewerbe, der Ferrari Challenge und des Scuderia Ferrari FORMEL 1-Teams. Ferrari wird die Breite und Tiefe der AWS-Services und die bewährte globale Infrastruktur, einschließlich der AWS-Region Europa (Mailand), nutzen, um die Entwicklung und das Testen seiner Autos zu optimieren und den Kunden ein möglichst aufregendes Fahrerlebnis zu bieten. Darüber hinaus wird die Scuderia Ferrari AWS einsetzen, um über ihre mobile App eine digitale Fan-Engagement-Plattform zu starten, um Hunderte von Millionen Fans weltweit mit exklusiven, personalisierten Inhalten zu erreichen.

„Ferrari und AWS stehen beide für Spitzenleistungen in ihren Bereichen. Als unser offizieller Cloud-Anbieter bin ich fest davon überzeugt, dass AWS unser Unternehmen in die Lage versetzen wird, eine datengesteuerte Organisation zu werden, die die Macht der Technologie nutzt, um unsere Produkte zu verbessern, das Engagement mit Ferrari-Enthusiasten auf der ganzen Welt zu erhöhen und immer aufregendere Fahrerlebnisse zu liefern“, sagte Mattia Binotto, Chef der Scuderia Ferrari. „Wir haben uns für AWS entschieden, weil das Unternehmen sich unermüdlich auf Innovationen konzentriert, ein unübertroffenes Portfolio an Funktionen bietet und nachweislich Erfahrung bei der Unterstützung von Partnern in der Automobil- und Sportbranche mit sich bringt. Während unserer gesamten Geschichte standen bei Ferrari der Rennsport und die Innovation im Mittelpunkt, und jetzt freuen wir uns darauf, maschinelles Lernen, erweiterte Analysen und Hochleistungs-Computing von AWS im gesamten Unternehmen anzuwenden, um tiefere Einblicke und noch leistungsfähigere Autos zu liefern.“