Tops/Flops unter den Hightech-, Software- und Telekommunikationsaktien.

Gewinner 1) Oracle Corp (ORCL): +4,55% 2) CableVision Systems Corp (CVC): +2,96% 3) Comcast Corp (CMCSK): +2,85% 4) Deutsche Telekom AG (DT): +2,66% 5) Dell Computer Corp (DELL): +2,09%

Verlierer 1) Apple Computer Inc (AAPL): -4,17% 2) Intel Corp (INTC): -3,87% 3) Hong Kong Telecommunications Ltd (HKT): -3,30% 4) Applied Materials Inc (AMAT): -3,29% 5) Ortel Corp (ORTL): -3,25%