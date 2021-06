Human Horizons ernennt Kevin Zhang zum neuen Chief Digital Officer

SHANGHAI, 19. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Human Horizons gab bekannt, dass Kevin Zhang dem Unternehmen als Chief Digital Officer beigetreten ist. Das branchenführende Forschungsunternehmen für neue Mobilität und autonomes Fahren, das hinter dem Premium-Hochleistungs-Super-SUV HiPhi X steht, hat mit dem landesweiten Verkauf und der Auslieferung an Kunden in China begonnen und wird Kevins technische Expertise nutzen, um die Effizienz in der Produktion zu steigern und das Serviceerlebnis insgesamt zu verbessern.

In seiner neuen Rolle wird Kevin mit dem Gründer und CEO Ding Lei und dem Führungsteam zusammenarbeiten, das Human Horizons innerhalb weniger Jahre zu einem Automobilhersteller von Weltrang gemacht hat. Kürzlich hat das Unternehmen auch Michael Li als neuen Co-Präsidenten und Chairman of Sales and Services begrüßt, und Mitbegründer Kevin Chen hat seine Rolle gewechselt und ist nun COO des Unternehmens. Diese personellen Veränderungen unterstreichen den Eintritt des Unternehmens in eine neue Phase der Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen will sich darauf konzentrieren, ein konsistentes und nahtloses Premium-Kundeerlebnis zu bieten und gleichzeitig seine internationale Markenpräsenz weiter ausbauen.

Kevin Zhang sagte zu seinem Eintritt in das Team: „Es ist mir eine absolute Ehre, mich einem innovativen Kraftpaket wie Human Horizons anzuschließen. Die Mission des Unternehmens, die aktuellsten Spitzentechnologien zu nutzen, um unglaubliche Produkte zu schaffen und herausragende Dienstleistungen anzubieten, macht Human Horizons so einmalig. Ich freue mich sehr, eine Rolle in der digitalen Zukunft des Unternehmens zu spielen und freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Nutzern einen echten Mehrwert zu schaffen."

Der Gründer und CEO von Human Horizons, Ding Lei, begrüßt Kevins Eintritt in das Team: „Kevin bringt nicht nur eine Fülle von Erfahrungen und Ressourcen im Bereich der digitalen Transformation mit, sondern auch einen Ruf als Pionier in der Nutzung von Big Data und Smart Manufacturing. Da die Produktions- und Liefermengen des HiPhi X weiter steigen, freuen wir uns darauf, mit immer mehr Nutzern zusammenarbeiten zu können. Ich freue mich sehr, Kevin im Team willkommen zu heißen und bin mir sicher, dass er bei unserer Beschleunigung datengesteuerter technologischer Innovationen eine unschätzbare Bereicherung sein wird."