Sturm gewinnt Spiele, Abwehr Turniere. So geht eine allbekannte Fußballweisheit. Jetzt hoffen wir nach dem 4:2 gegen Portugal natürlich nicht, dass die gezeigten Schwächen in der deutschen Abwehr den EM-Titel kosten könnten, aber die Gefahr besteht jedenfalls. Ohne die zwei Gegentore wäre der Fußballfan für das nächste Spiel gegen Ungarn gewiss entpannter.Damit Sie in Sachen Geldanlage richtig entspannen und Börsengewitter Ihnen nichts anhaben können, ist eine Depotabsicherung ratsam., wie man das angehen könnte. Benjamin Feingold rät in seinem Artikel zur Absicherung mit Puts, damit man beruhigt den Sonnenuntergang genießen kann. Er hat zwei Instrumente von onemarkets und HSBC herausgesucht und am Beispiel berechnet, wie man ein Depot von 50.000 € sorglos über den Sommer bringen kann.Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und sonnige Tage,