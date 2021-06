Zumindest mit seinem Impfstoff der ersten Generation wird man dieses Jahr auf dem Markt für Covid-19 Impfstoffe keine Konkurrenz für BioNTech mehr sein können. Und BioNTech hat mit seinem Partner Pfizer für dieses Jahr allein eine Kapazität für 3 Mrd Impfstoffdosen angekündigt. Könnte also jetzt durchaus noch einige Nachbestellungen aus der Schweiz, der EU oder einigen anderen CureVac-Kunden geben. Aber die brandheisse Meldung von Reuters könnte die Tür zum chinessichen Multimilliardenmarkt wesentlich weiter öffnen – für die Fosun Pharma/BioNTech Kooperation :

20.06.2021 – BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) hat mit seinem mRNA Impfstoff gegen Covid-19 gepunktet. Erster Covid-19-Impfstoff und erster mRNA-Impfstoff überhaupt. Und das andere in Deutschland forschende Unternehmen mit mRNA-Ansatz – CureVac NV (ISIN:NL0015436031) – scheitert.

Sinovac’s Immunisierung wesentlich schwächer als BioNTech’s – Boostimpfung mit BioNTech würde Sinn machen!

Und konkret berichtet Reuters davon, das mit BioNTech’s COVID-19-Wirkstoff geimpfte Menschen „substantially higher“ Level der Antikörper aufwiesen, als diejenigen, die mit Sinovac geimpft worden sind. Diese Ergebnisse einer Hong Konger Studie mit 1.000 Probandenwerden heute Morgen in der „South China Morning Post“ vorgestellt. Und die Schlussfolgerung ist, das zumindest einige der Sinovac-Geimpften eine dritte „Boost-Impfung“ empfangen sollten. So äussert sich zumindest Professor Benjamin Cowling, Epidemiologe der „University of Hong Kong“.

Ähnliche Ergebnisse gab es in Indonesien – Ansteckungen trotz Sinovac-Impfung

Anfang der Woche wurden in Indonesien bei 350 medizinischen Mitarbeitern trotz Impfung mit Sinovac Covid-19-Infektionen festgestellt – davon Dutzende sogar mit schweren Verlauf, Und das sollte ja gerade durch Impfungen ausgeschlossen werden. Bei BioNTech oder Moderna spricht man davon, das keine schweren verläufe nach einer Impfung mehr festgestellt werden können. Diese Nachrichtenlage spielt natürlich allen Impfstoffanbietern ausser Sinovac in die Hände. Und passen zu bereits zuvor geäusserten Zweifeln an der Wirksamkeit der „chinesichen Vakzine“ generell.

