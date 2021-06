Warum die TUI-Aktie trotz Geschäftsbelebung kaum steigt

TUI (WKN: TUAG00)-Aktien wurden hart von den Folgen der Pandemie getroffen. Doch mit den zunehmenden Impfquoten und sinkenden Todeszahlen kommt auch der Tourismus wieder in Schwung. In vielen Fällen übersteigt die Nachfrage bereits das Angebot, was zu steigenden Urlaubspreisen führt. Sie kommen über die in der Regel weiterhin bestehenden Einschränkungen zustande. So dürfen Hotels meist nicht voll ausgelastet werden, was das Angebot verknappt.

Steigende Nachfrage trifft auf ein geringeres Angebot

Zudem möchten TUI und viele Hoteliers möglichst schnell den entstandenen Schaden des vergangenen Jahres (2020) ausgleichen. Darüber hinaus registriert der Konzern seit Mai 2021 sogar mehr Buchungen als zur gleichen Zeit 2019. Die Flugzeugflotte wurde jedoch auf nur noch 22 Maschinen verkleinert und ist nach TUI-Angaben bereits voll ausgelastet. In Summe könnte das Reisen so für einige Zeit teurer werden. TUI geht aufgrund der Nachholeffekte zudem von einer verlängerten Urlaubssaison bis in den Herbst 2021 aus.