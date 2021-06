3 Dinge, die angehende Investoren in einem Bärenmarkt tun sollten

Verluste können verheerend sein, aber du musst daran denken, dass sie, wenn du in solide Unternehmen investiert hast, wahrscheinlich nur vorübergehend sind. Du musst oft nichts tun, um die Situation zu beheben, weil sie sich mit der Zeit von selbst regeln wird. In diesem Zusammenhang könntest du nur noch mehr Probleme bekommen, wenn du versuchst, deine Investitionen schnell zu verkaufen, bevor du noch mehr Geld verlierst, oder wenn du fieberhaft kaufst, um deine Verluste zu kompensieren.

Es gibt einige Fälle, in denen du deine Vermögensaufteilung überdenken solltest. Wenn du zum Beispiel dein Geld nur in ein paar Aktien investiert hast und diese alle in einem einzigen Sektor liegen, ist das ein klares Zeichen dafür, dass du nicht diversifiziert genug bist. Du riskierst hohe Verluste, wenn sich deine wenigen Investitionen nicht gut entwickeln, also ist es sinnvoll, einen Teil deines Geldes umzuschichten. Aber wenn du bereits gut diversifiziert bist und in große, stabile Unternehmen investiert hast, ist es oft das Beste, wenn du deine Investitionen in Ruhe lässt.

2. Hör auf, dein Portfolio jeden Tag zu überprüfen

Wenn dich der Blick auf dein Portfolio stresst und zu unüberlegten Handlungen verleitet, solltest du dich für eine Weile zurückhalten. Überprüfe es nicht jeden Tag oder jede Woche. In Wirklichkeit ist die Performance von Monat zu Monat nicht so wichtig, wenn du planst, eine Aktie über Jahrzehnte zu halten.

Schaue, ob du automatisierte Einzahlungen in dein Portfolio einrichten kannst, falls du das nicht schon getan hast. Dies zieht automatisch jeden Monat Geld von deinem Bankkonto ab und investiert es nach deiner Anweisung. Dies ist eigentlich eine Strategie, die als Durchschnittskosteneffekt bekannt ist. Es ist eine großartige Strategie für die meisten Investoren, aber besonders für Anfänger, weil sie so einfach ist. Du brauchst den Markt nicht zu timen. Du investierst einfach einen regelmäßigen Geldbetrag nach einem vorhersehbaren Zeitplan. Manchmal kaufst du, wenn die Preise hoch sind und andere Male, wenn sie niedrig sind. Am Ende zahlst du einen plausiblen Preis für all deine Aktien.