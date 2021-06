Alle Junigewinne im DAX sind nun wiederausradiert. War der Verfallstag eine Eintagsfliege oder schwenkt die Stimmung am Aktienmarkt wie beim Dow Jones auf mehrere Tage rot?

Erst Rekorde, dann die FED, am Ende Verfallstag. Die Ereignisse überschlagen sich am Aktienmarkt und die DAX-Vola steigt wieder an.

Muster wiederholen sich oft an der Börse. So stand der Wochenstart im Zeichen neuen Rekorde, die sich im DAX auf 15.802 Punkte beliefen. Nach dem seit einigen Wochen bekanntem Schema ging der Index jedoch direkt nach diesem Rekord in eine Konsolidierung über. Ein nochmaliger Anlaufversuch am Dienstag reichte bis auf 10 Punkte an das Allzeithoch heran, am Mittwoch nur auf 43 und am Donnerstag fehlten schon 51 Punkte zum neuen Rekord.