Es gehört zu meinen ersten Erinnerungen an Politik Ende der 1960er Jahre, dass CDU wie SPD das Thema Rente aus dem Wahlkampf heraushalten wollten und auch hielten, weil das tabu sein sollte in der gegenseitigen Profilierung. Ich habe schon damals als junger Schnösel von Podiumsdiskussion zu Podiumsdiskussion in Vertretung des Bundesgeschäftsführers der FDP, Hans Friderichs

Der Beitrag Von Rente über Asyleinwanderung zu Corona und Klima: von einem Tabu zum anderen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Fritz Goergen.