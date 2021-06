(erweiterte Fassung)



BERLIN (dpa-AFX) - Die Union will bei der Bundestagswahl mit einem Modernisierungsversprechen für Deutschland als Konsequenz aus der Corona-Pandemie überzeugen. "Wir werden Bürgerinnen und Bürger wie Unternehmen entlasten statt belasten", ist einer der Kernsätze in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Entwurf für das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU. "Gerade nach der Pandemie sind Steuererhöhungen der falsche Weg", da sie dem notwendigen Wirtschaftsaufschwung entgegenstünden. Die Union verspricht unter anderem, Deutschland bis 2045 zum klimaneutralen Industrieland zu machen und neue Wege in der Rentenpolitik zu gehen.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder wollten am Sonntagabend mit den Spitzen ihrer Parteien letzte Hand an das Wahlmanifest legen. Es soll an diesem Montag beschlossen werden. Bis zuletzt hatten Unionsexperten an dem letztlich wohl rund 200 Seiten starken Wahlprogramm gefeilt, nach dpa-Informationen vor allem in den Bereichen Klima und Rente. Die von der CSU gewünschte Aufnahme der Mütterrente soll in dem gemeinsamen Papier nicht enthalten sein. Sie könnte sich demnach in einem von der CSU geplanten besonderen Programm für Bayern wiederfinden.

Aus einem dpa vorliegenden Entwurf, der Stand Mitte der Woche haben soll, geht hervor, dass die Abfolge der thematischen Kapitel geändert wurde. So stand nun nicht mehr das Wirtschaftskapitel vorne, sondern Abschnitte über internationale und Europa-Themen. In der Union wurde betont, auch während der bis Montag geplanten Beratungen seien noch Änderungen an Details möglich. CDU-Chef Laschet und Söder wollen das Programm an diesem Montag vorstellen - es ist ihr erster größerer gemeinsamer Auftritt nach dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur.

CDU-Vize Volker Bouffier erteilte der CSU-Forderung nach Aufstockung der Mütterrente eine Absage, "da wir schon sehr große finanzielle Herausforderungen haben", wie der hessische Ministerpräsident dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte. Er rechne aber damit, dass die CSU im Wahlkampf bei der Forderung bleibe, älteren Müttern wie den jüngeren drei statt zweieinhalb Rentenpunkte pro Kind anzurechnen. Söder sagte der "Bild am Sonntag": "Ich bin mir sehr sicher, dass die Mütterrente am Ende in einem Koalitionsvertrag stehen wird." Bouffier forderte von Laschet und Söder ein Signal, dass die Schwesterparteien geschlossen in den Wahlkampf ziehen.