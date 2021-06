Die Show des Turnierneulings, der am 5. Juli, dem Tag vorm ersten EM-Halbfinale, 27 wird, war nach dem Abpfiff aber noch nicht vorbei. Da trat Gosens vor die Kameras. Und das Publikum erlebte einen Pfundskerl, der optisch Lukas Podolski ähnelt und mindestens so frisch daherredet wie einst Liebling "Poldi". Die UEFA kürte Gosens zum "Star of the Match". Die Fans intonierten lauthals seinen Namen.

"Du kannst mich gern mal zwicken, auch da glaube ich es nicht", sagte Gosens zum ARD-Reporter, als er seine Gefühle beschreiben und die Emotionen einordnen sollte. "Ein emotionales Gefühlchaos" beherrschte ihn. Eine Mischung aus kindlicher Freude, Stolz und Glückseligkeit. "Dass man für sein Land eine EM bestreiten kann und in so einem Spiel ein Tor schießt, das ist next Level, das ist magisch", sagte Gosens.

In die gängigen Fußballer-Schablonen passt dieser Typ nicht. Und viele der über 20 Millionen Fernsehzuschauer, die keine Freaks sind und sich Spiele von Atalanta Bergamo in der italienischen Serie A anschauen oder die Champions League im Pay-TV verfolgen, werden am Samstagabend erstaunt gefragt haben: Robin wer? Die Antwort gab der bislang vielen Unbekannte in 62 Power-Minuten auf dem Platz und beim Interview-Marathon danach. "Der Sieg bedeutet mir alles", sagte er.

Einfach. Schnörkellos. Zielstrebig. Gosens spricht wie er spielt. Und er tut es im Trikot mit der 20, die einst auch Podolski trug, als er beim WM-Sommermärchen 2006 mit Bastian "Schweini" Schweinsteiger zum Lieblingsduo der Deutschen avancierte. Den "linken Huf" von Podolski hätte er gerne, sagte Gosens. Sein linker Fuß ist auch nicht übel.

Gosens redet anders als andere Profis. "Affengeil" fand er den rauschenden Abend in München. Bei ihm heißen Tore "Hütten". Und er hat kein Problem damit, einfach mal live in die TV-Kameras zu sagen, dass ihm bei Toren "einer abgeht". Zu Reibungspunkten innerhalb der Gruppe bemerkte er: "Man muss sich auch mal auf die Eier gehen."

Gosens hat jetzt neun Länderspiele und zwei Tore. Thomas Müller zum Beispiel hat 103 und 39 Treffer. Gosens ist Turnierneuling - und doch schon irgendwie ein Anführer. Alle im DFB-Tross lieben Robin, alle mögen seine Art. Ein nüchterner Kerl wie Matthias Ginter sagte: "Robin ist ein total offener und positiver Typ, der wahnsinnig viel positive Energie mit reinbringt." Energie, die das Team braucht.