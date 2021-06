Die Militärgeschichte wird in der deutschen Medienlandschaft stiefmütterlich behandelt. Das umfasst die Ereignisgeschichte genauso wie bedeutende Felder der Technikgeschichte und der Alltagsgeschichte des Krieges. Während deutsche Historiker in der Analyse von politischer Geschichte stark sind, die sich vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zugetragen hat, und in der Aufarbeitung von Holocaust und anderen Naziverbrechen, hapert es

Der Beitrag Das Ende des Hitler-Stalin-Pakts – Interview mit Historiker Hardinghaus erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Josef Kraus.