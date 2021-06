Game On! Benefit Cosmetics launched internationalen Twitch Channel, der Gaming & Beauty Communities vernetzt

SAN FRANCISCO, 21. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Benefit Cosmetics, die führende Beauty und No. 1 Brow Brand weltweit*, kündigt den Launch ihres offiziellen Channels auf der weltweiten Gaming und Live Streaming Plattform Twitch an (www.twitch.com/benefitcosmetics). Mit dem Launch erweitert Benefit Cosmetics das Pilotprojekt "Game Face". Mit der globalen Expansion der Kampagne möchte Benefit weibliche Gamer unterstützen sowie alle Beauty Fans auf der Plattform vernetzen.

"Game Face" startete 2020 als Kampagne in den USA und Australien, mit dem Ziel, Gaming und Beauty Communities miteinander zu verbinden. "Game Face" fördert Women Empowerment und Inklusivität aller Make-up Interessierten im Gaming und möchte großartigen Gamern mehr Visibilität verschaffen. Benefit Cosmetics kooperiert mit Gamern der Plattform und ermutigt sie dazu, ihr ganz persönliches "Game Face" mit Benefit Cosmetics zu zelebrieren und ihren Livestream Look selbstbewusst zu präsentieren.

Der Erfolg des Pilotprojekts geht mit dem Launch des offiziellen Benefit Cosmetics Twitch Channels und der Erweiterung des "Game Face" Programms nun in eine neue Runde. Ab dem 21. Juni 2021 wird Benefit Cosmetics eine ganze Woche lang Streams von 20 Gamern aus Deutschland, Österreich, den USA, UK, Frankreich, Kanada, Brasilien, Australien und dem Mittleren Osten auf ihrem Kanal hosten. In den Livestreams werden die Gamer ihre "Game Face" Make-up Routine mit Produkten von Benefit Cosmetics mit ihren Followern teilen.

Benefit Cosmetics wird in Zukunft das Netzwerk von Streamern erweitern, um einen Ort für Beauty begeisterte Gamer zu schaffen. Ab dem 21. Juni können sich alle Make-up interessierten Gamer für die Chance auf eine Kooperation unter BenefitCosmetics.com/gameface registrieren. Benefit Cosmetics wird weiterhin Livestreams auf ihrem Kanal hosten, um weiblichen Gamern und allen Make-up Interessierten erhöhte Visibilität zu verschaffen, mit Subscription Gifts zu unterstützen und das Engagement der Communities mit unterschiedlichen Initiativen zu steigern.

"Durch die Ausweitung der Game Face Kampagne und den Launch unseres Twitch Channels möchten wir eine echte Verbindung zu der neuen Generation von Gamern aufbauen – making real connections ist ein wesentlicher Bestandteil unserer DNA" – sagt Toto HaBa, SVP of Marketing & Communications bei Benefit Cosmetics. "Unser Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, indem Gamer Beauty entdecken und ihre Interessen verknüpfen können. Das "Game Face" soll empowern, sodass Gamer mit absolutem Selbstbewusstsein in ihre Livestreams starten können. Ich hoffe, dass in Zukunft mehr Beauty Marken den Schritt in den Bereich Gaming unternehmen werden, um die großartigen, noch ungesehenen Talente zu fördern."