MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Mütterrente:

"Jetzt also auch die CSU. Über sieben Milliarden Euro kostet die Mütterrente den Rentenbeitragszahler schon heute. Künftig sollen es noch mehr werden. Die Partei reiht sich ein in die Programme von SPD, Grünen und Linken, in denen es vor zusätzlichen Förderungen, Ausgleichen und Leistungen nur so wimmelt. Seit 2000 haben sich die Sozialausgaben in Deutschland fast verdoppelt. Allein die Sozialhilfe innerhalb von nur sechs Jahren. Es ist längst geplant, dass der Sozialetat im Bundeshaushalt zu Lasten anderer Ressorts bis 2023 noch einmal kräftig steigen wird. Aber nach übereinstimmendem Urteil der Sozial-Lobbyisten aus Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Linken und SPD hat sich die Lage ihrer Klientel in den vergangenen Jahren keinesfalls verbessert. Trotz vieler Milliarden Euro zusätzlich und anhaltend guter Konjunkturlage. Viele Geschenke sind also nicht sinnvoll und viel zu teuer. Die populistischen Forderungen nehmen trotzdem nicht ab."/yyzz/DP/he