Ambrx Biopharma (NYSE: AMAM), ein privates Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare Investments, vollzog am vergangenen Freitag den Börsengang an der New York Stock Exchange. Das Unternehmen nahm USD 126 Millionen an neuem Kapital auf durch die Ausgabe von 7 Millionen American Depository Shares (ADS) zu einem Preis von USD 18.00 je ADS. Am ersten Handelstag schlossen die Anteile leicht tiefer bei USD 17.05 (-5.3%).



HBM Healthcare Investments beteiligte sich im November 2020 mit USD 20 Millionen an Ambrx und erhöhte die Beteiligung beim Börsengang um weitere USD 14.4 Millionen. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments 2.54 Millionen ADS im Gesamtwert von USD 43.25 Millionen.



Ambrx Biopharma entwickelt eine neuartige Klasse von Präzisionsbiologika, die auf einer proprietären Technologieplattform mit genetischem Code basieren, die es ermöglicht, synthetische Aminosäuren ortsspezifisch in Proteine innerhalb lebender Zellen einzubauen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies Vorteile in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit gegenüber herkömmlichen Konjugationsansätzen mit natürlichen Aminosäuren bieten könnte. Der führende Kandidat des Unternehmens, ARX788, ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das derzeit bei Brust-, Magen- und anderen soliden Tumoren untersucht wird. Die am weitesten fortgeschrittene Studie mit ARX788 wird von Ambrx Biopharma's Partner NovoCodex Biopharmaceuticals in China bei Patienten mit HER2-positivem metastasiertem Brustkrebs durchgeführt. Darüber hinaus hat das Unternehmen klinische Kooperationen mit Bristol Myers Squibb, Astellas, BeiGene, Sino Biopharma, Elanco und NovoCodex für Medikamentenkandidaten, die mit der Ambrx-Technologie entwickelt wurden.