Relief veröffentlicht die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG: Alle Vorschläge wurden mit großer Mehrheit angenommen Genf, Schweiz, 21. June 2021 - - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) (" Relief "), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat RLF-100(TM) (Aviptadil) sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute bekannt, dass alle Tagesordnungspunkte seiner gestrigen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre mit großer Mehrheit (mit über 90%) des anwesenden Kapitals angenommen wurden.

Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände in Zusammenhang mit der andauernden Coronavirus-Pandemie fand die ordentliche Generalversammlung gemäss den Anforderungen der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne physische Anwesenheit von Aktionären, Vertretern sowie Dritten statt. Die Aktionäre stimmten über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ab, der insgesamt 1.404.708.594 Aktien oder 41,54 % der insgesamt ausgegebenen Aktien vertrat.

Raghuram (Ram) Selvaraju, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Relief, kommentierte: "Wir sind unseren Aktionären für ihr Vertrauen und ihren Glauben an die Zukunft von Relief dankbar. Ich möchte Patrice Jean und Paolo Galfetti herzlich im Verwaltungsrat von Relief willkommen heißen. Beide bringen ein Höchstmaß an biopharmazeutischer Erfahrung mit, die für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sein wird, wenn es seine Pipeline und sein Geschäft weiter ausbaut. Als Teil dieses Wachstums freuen wir uns darauf, AdVita und APR bald in unser Unternehmen zu integrieren, und planen, auch in der Zukunft zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen."