DAX bricht ein

Der DAX ging mit einem Abschlag von 1,78% bei 15.448 Punkten aus dem Handel. Im Monatschart ist zudem zu sehen, dass der DAX direkt am oberen Fibonacci-Fächer abgeprallt ist. Der Monat Juni ist noch nicht ganz rum, aber sollte die aktuelle Monatskerze bearish bleiben, wäre dies ein weiteres Signal für einen möglichen langfristigen Kursrückgang.

Ask 11,33

Ask 11,33

Ask 9,30

Ask 9,30

Kurzfristig war in den vergangenen Handelswochen der 10er-EMA im Tageschart ein wichtiger Indikator für den weiteren Kursverlauf. Solange der DAX über dem 10er-EMA notierte, waren kurzfristig weiter steigende Kurse wahrscheinlich. Unter dem 10er-EMA erhöhte sich zunehmend die Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse. So wie am Freitag, als der DAX deutlich unter den 10er-EMA rutschte. Die nächste Anlaufmarke ist nun der 50er-EMA bei aktuell 15.325 Punkten.

Aktuelle Lage

DAX im Short-Modus.