BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) könnte vor einem kräftigen Nachfrageschub stehen wegen Studienergebnissen der Universität von Hong Kong, veröffentlicht letzten Samstag. Bei Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020’s Aktionären herrscht jetzt Klarheit: Am Dienstag will der H2-Wert seine überfälligen Quartalsergebnisse präsentieren. Und über VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55) gibt es nicht nur Analystenschelte, wie üblich, nein eine gewichtige Stimme bricht eine Lanze für den Wert: Platow Brief sieht einen klaren KAUF. Und nun der Reihe nach:

Plug Power hat am Dienstag die letzte Chance, die Uhren zurückzudrehen und die Bilanzunregelmässigkeiten endgültig vergessen zu machen

Und was man eigentlich bereits am 14.06.2021 sehen wollte oder zumindest wissen wollte, wurde wenigstens Freitag endlich geklärt: ENDGÜLTIG. DIE ÜBERFÄLLIGEN QUARTALSZAHLEN SOLLEN NUN AM DIENSTAG „KOMMEN“: Plug Power „will announce its 2021 first quarter results on June 22, 2021.“

Und dann wieder – wie VOR dem Bilanzierungsdisaster ganz transparent und offen: Join the call: Date: Tuesday, June 22, 2021 – Direct webcast: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1474445&tp_key=3a59174a22. Dann könnte möglciherweise endlich die Unsicherheit die seit Monaten jetzt über Plug Power schwebt erledigt sein. ABER: Was muss dafür geschehen?

Die vorläufigen, unverbindlichen Zahlen sollten annähernd bestätigt werden!

Zuerst einmal: Wie sahen die Erwartungen der Analysten aus für das Q1/2021: Umsatzerwartung (mittlere Schätzung) – 75 Mio USD (Vorjahr: 41 Mio); Ergebnis je Aktie (mittlere Schätzung) – Minus 0,08 USD (Vorjahr: – 0,12 USD).

Und welche Zahlen wurden am 10.05.2021 vorläufig mitgeteilt? Unter dem Vorbehalt der zu korrigierenden Bilanzen der Vorjahre: Plug Power erwartete „Gross Billings“ – also in Rechnung gestellte Auslieferungen/Dienstleistungen von 70 Mio USD. Wäre ein Anstieg um mehr als 60 % im Vergleich zum Q1/2020. Damit will man einen Nettoumsatz von 67 Mio USD erreichen. – ebenfalls mehr als 60 % plus im Vorjahresvergleich.

INTERVIEW: CEO der Deutsche Rohstoff exclusiv: „Mit dem Start in das laufende Geschäftsjahr sind wir sehr zufrieden.“