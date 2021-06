Und zumindest die Kurs-Tiefststände der Branchenurgesteine in diesem Jahr sind überwunden – beispielsweise mit gut 50 % bei einer Plug Power, oder mit gut 80 % bei einer NIKOLA. Wer zukünftig den Weltmarkt beherrschen wird, welche Cluster erfolgreich die Wasserstoffwende anführen werden, ist offen. Glaubt man einer aktuellen Umfrage der „Metropole Ruhr“ gemeinsam mit ThyssenKrupp und RWE hat in diesem Wettrennen Europa und insbesondere Deutschland dabei gute Chancen – Siemens Energy, RWE, ThyssenKrupp, e.on oder Salzgitter, Daimler Truck könnten einem in den Sinn kommen. Jedenfalls mehr als zwei Drittel (68,4 Prozent) der rund 2.500 befragten Wirtschaftsentscheider halten es für möglich, dass sich

Deutschland und die EU die globale Technologieführerschaft beim Wasserstoff sichern.

Beinahe die Hälfte (49,6 Prozent) antwortet auf eine gleichlautende Frage mit „Ja, wenn politisch Tempo gemacht wird“ (38,6 Prozent) oder „Ja, ohne Zweifel“ (11 Prozent). Jeder fünfte befragte Unternehmensentscheider (21,6 Prozent) ist der Meinung, dass Deutschland und die EU keine Chance auf eine weltweit führende Rolle bei Wasserstofftechnologien haben.

Wasserstoff sollte das WICHTIGTE Thema für die Bundesregierung sein

Bereits im April waren aus Sicht deutscher Unternehmensentscheider*innen Wasserstofftechnologien das wichtigste energiepolitische Handlungsfeld in Deutschland. Im Rahmen einer repräsentativen Onlineumfrage des Civey-Instituts für die Metropole Ruhr stimmen knapp 60 % der rund 2.500 Befragten der Aussage zu, dass die künftige Bundesregierung den Ausbau der Wasserstofftechnologien vorantreiben sollte. Auf der energiepolitischen Prioritätenskala deutscher Wirtschaftsentscheider*innen folgen die Sicherung der Energieversorgung (47,8 %) sowie der Ausbau der Energienetze (41,4 %). Dahinter rangieren mit etwas Abstand die Bereiche Solar (37,3 %), Wind (27,2 %) sowie Energieeffizienz (26,8 %). IM WASSERSTOFFMONITOR RUHR FINDEN SICH SPANNENDE ASPEKTE DER ZUKÜNFTIGEN WASSERSTOFFWIRTSCHAFT NACH SICHT DER UNTERNEHMER/-EN

Und im hinterkopf:„Bis 2040 sind weltweit 213,5 Gigawatt Elektrolyseur-Kapazitäten geplant. In Europa sind insgesamt 85 % der Projekte geplant, in Deutschland 23 %.“ (Fazit Aurora Report – Download-Form-HIER)

ALLES KLAR oder? Es bleibt die generelle Frage, ob die Ernte von den Anderen eingefahren wird und eben von den Pureplayern? Und in welchen Staaten werden die Gewinner ihren Sitz haben oder ihre Produktionsstätten?

In letzter Zeit glänzten eher die Quereinsteiger wie ThyssenKrupp, Uniper oder SiemensEnergy mit den kursbewegenden Wasserstoffprojekten. Und eher weniger kam von Nel, Ballard Power und den anderen Spezialisten. Wird noch ein spannender Wettlauf werden. Ob Nel’s Technologiefortschritt wirklich gegen die tiefen Kassen einer Linde, Siemens Energy oder Uniper ankommen kann?

Jetzt aber zu den einzelnen Unternehmensmeldungen – viel Zukunft, viele neue Ansätze. Wir machen machen wir den Anfang mit der Firma mit 5 Mrd USD in der Kriegskasse, um Märkte zu gestalten und zu prägen – in Europa (Renault, Acciona), Südkorea (SK Group) und mit einem US-H2-Netzwerk:

Plug Power nimmt die Unsicherheit. Wenn Dienstag jetzt alles passen würde.

Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) Zeit als Krisenmanager schien vorbei zu sein: Denn die „Bilanzproblemen“ schienen erledigt. Das Q1-Ergebnis nur eine Formalie, die man bis zur gesetzten NSADAQ/SEC-Frist zum 14.06.2021 schaffen müsste.



Und es kam operativ wieder Schwung in die Aktivitäten Plug Powers: Nachdem vorletzte Woche Plug Power eine Ausschreibung für den Umbau der Pariser Flughäfen zu Wasserstoff-Hubs gewinnen konnte, legte man einen Gang zu und machte aus dem Renault MoU ein Unternehmen namens HYVIA, das bereits Ende des Jahres mit der Auslieferung seiner FCV-Leicht-LKW beginnen wird. Und verortete den H2-Produktionsstandort Nummer 4 für das US-weite Netzwerk in Camden County in Georgia so war eigentlich alles in bester Ordnung.

Auch der Kurs der Aktie stabilisierte sich „gut“ über 30,00 USD und schien bereit für weitere Anstiege – nach Klärung der „letzten Bringschuld“ – der Bestätigung der bereits „vorläufig“ mitgeteilten Q1-Ergebnisse

Und so bleib auch ein Satz aus der Unternehmensmeldung vom 19.05.2021 „Über die erwartete Mahnung seitens der NASDAQ“ in den Hinterköpfen, aber wurde mehr oder weniger überlesen:

“If the Company is unable to file the First Quarter Form 10-Q with the SEC by June 14, 2021, the Company intends to submit a plan to regain compliance with the Nasdaq Listing Rules on or prior to that date. If Nasdaq accepts the Company’s plan, then Nasdaq may grant an exception of up to 180 calendar days from the due date of the Form 10-K, or until September 13, 2021, to regain compliance.” ALLES ÜBER DIE UNGEWISSHEIT DIE BIS FREITAG DIEAKTIE BLOCKIERTE

Dann am Freitag die grosse Erleichterung: Am Dienstag will amn die Quartalszhalen veröffentlichen

Und was man eigentlich bereits am 14.06.2021 sehen wollte oder zumindest wissen wollte, wurde wenigstens am Freitag geklärt: ENDGÜLTIG. DIE ÜBERFÄLLIGEN QUARTALSZAHLEN SOLLEN NUN AM DIENSTAG „KOMMEN“: Plug Power „will announce its 2021 first quarter results on June 22, 2021.“

Und dann wieder ganz transparent und offen: Join the call: Date: Tuesday, June 22, 2021 – Time: 8:30 am ET – Toll-free: 877-405-1239 / 201-389-0851 – Direct webcast: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1474445&tp_key=3a59174 .... Dann könnte endlich die Unsicherheit die seit Monaten jetzt übe rPlug Power schwebt erledigt sein. WELCHE ERWARTUNGEN DER MARKT AN DIESE ZAHLEN HAT. WAS PLUG POWER MINDESTENS LIEFERN MUSS, UM DEN WEG FREIZUMACHEN – HIER.

PLUG POWER INC-KURS Montag 14.06.2021: NASDAQ Eröffnung: 32,00 USD / Schluss Freitag 18.06.2021: 29,17 USD. Eine Woche des Sammelns – für neue Anstiege? Am Dienstag ist Entscheidungstag – für eine ganze Branche, die ihr altes Zugpferd wiederbekommen könnte. Oder auch nicht.