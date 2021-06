^ DGAP-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Kooperation/Joint Venture NeXR Technologies SE baut Erfolg von NeXR Show aus - Berliner DJ Duo Pan-Pot setzt auf digitale Konzert-Technologie und kündigt erstes virtuelles Live-Event an

NeXR Technologies SE baut Erfolg von NeXR Show aus - Berliner DJ Duo Pan-Pot setzt auf digitale Konzert-Technologie und kündigt erstes virtuelles Live-Event an

21.06.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NeXR Technologies SE baut Erfolg von NeXR Show aus - Berliner DJ Duo Pan-Pot setzt auf digitale Konzert-Technologie und kündigt erstes virtuelles Live-Event an



Berlin, 21. Juni 2021



Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) knüpft unmittelbar an den Erfolg von NeXR Show an. Das Berliner DJ Duo Pan-Pot entschließt sich zu einer vertieften und langfristigen Zusammenarbeit mit dem Berliner Virtual-Reality-Creator rund um das Produkt NeXR Show.

Für die geplanten Konzertreihen wurde eigens ein Joint Venture - In-X-Space gegründet, an welchem NeXR Anteile hält. Unter diesem Namen sollen zukünftig mehrere Konzertreihen mit verschiedenen Künstlern stattfinden.

Ausschlaggebend für die enge Zusammenarbeit ist das unmittelbare Konzerterlebnis, das NeXR Show bietet. Die flexible Plattform lässt die Visionen und Ansprüche von Künstlern im Allgemeinen und Pan-Pot im Speziellen an ein digitales Live-Event Wirklichkeit werden. Sowohl Motion Capture-, Scanning- als auch Green-Screen-Technologie können kombiniert werden.



Eine erste Live-Vorführung der entwickelten Technologien fand in der vergangenen Woche mit ausgewählten Vertretern der Musik- und Entertainment Branche sowie Journalisten und Pressevertretern statt. Das Feedback war außerordentlich positiv.



Zusätzlich setzt NeXR Beleuchtungs- und Umgebungseffekte ein, um die Darstellung der Künstler auf der virtuellen Bühne noch realistischer erscheinen zu lassen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Live-Stream am Bildschirm ist die Umgebung allerdings nicht statisch, sondern reaktiv. Sie kann sich somit während des Livestreams automatisiert an externe Datenpunkte wie den Beat des Songs anpassen oder vollständig und in Echtzeit von einem externen Operator gesteuert werden.