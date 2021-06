Curevac setzt trotz ernüchternder Zwischenanalyse bei seinem Corona-Impfstoffkandidaten weiterhin darauf, dass das Vakzine zur Marktreife kommt. Die Aktie kann sich erholen, aber wie nachhaltig ist die Bewegung?

Curevac-Chef Haas hofft auf weitere Tests. Bislang hat der Impfstoff nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent und damit die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt. Curevac-Investor Dietmar Hopp und der Bund als Anteilseigner kündigten trotz der enttäuschenden Zahlen an, an dem Unternehmen festhalten zu wollen.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA werde in den nächsten Wochen entscheiden, wie es jetzt mit dem Curevac-Impstoff weitergehe. Es werde sicher gelingen, das Vakzin noch einsatzfähig zu machen, sagte der Leiter der Impfstoff-Studie von Curevac, Peter Kremsner. Aus seiner Sicht zwar nicht in den nächsten Wochen aber es werde möglich sein, den Impfstoff so aufzubereiten, dass er sehr wirksam sein kann.

Der Impfstoff stehe zu Unrecht in der Kritik, sagte Vorstandschef Franz-Werner Haas. Kein anderes Vakzin sei an so vielen Virusvarianten getestet worden. Es sei daher „faktisch eigentlich nicht korrekt", die Zahl 47 Prozent mit denen zur Wirksamkeit anderer Impfstoffe zu vergleichen. Curevac möchte in den kommenden zwei bis drei Wochen die Analyse der Daten aus der finalen Studienphase abschließen. Dabei werde sich die Wirksamkeit des Impfstoffs nochmals verändern, zeigte sich Haas überzeugt. Sobald dies abgeschlossen sei, werde Curevac mit der EMA beraten, ob weitere Daten nötig seien.

Auch eine relativ geringe Wirksamkeit solle aber einer Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nicht im Wege stehen, so Haas. Er verwies dabei auch auf viele Entwicklungsländer, in denen bislang kaum oder gar keine Corona-Impfstoffe verfügbar sind. Nach Angaben der EMA gibt es bei der Zulassung keine harte Mindestgrenze bezüglich der Wirksamkeit.

Aktie nach Kurssturz erholt

Die Aktie von Curevac ist mit einem Riesen-Down-Gap (s. Ellipse) nach Bekanntgabe der geringen Wirksamkeit abgestürzt. Knapp unter 50 Dollar drehte die Aktie wieder nach oben, doch es ist nur eine Gegenbewegung auf den Kurseinbruch. Der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet, so dass ein erneuter Test der 50-Dollarmarke möglich erscheint. Erst wenn der Widerstand bei 79 Dollar wieder übertroffen wird, bessert sich das Chartbild.