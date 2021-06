---------------------------------------------------------------------------

Sixt Leasing launcht innovatives Analysetool "FleetIntelligence" für Flottenmanager



* Maximale Datentransparenz, verbesserte Prozesse und deutlicher Kundenmehrwert dank modernster Technologie



* Hohe Individualisierbarkeit ermöglicht optimale Anpassung an Kundenbedürfnisse



Pullach, 21. Juni 2021 - Die Sixt Leasing, ein Spezialist im Full-Service-Leasing und Management von Großflotten, hat ihr digitales Analysetool "FleetIntelligence" komplett neu entwickelt und sowohl für Flottenkunden und -manager als auch für interne Analysen eingeführt. Die neue Anwendung basiert auf modernster (Cloud-)Technologie und ermöglicht Flottenmanagern somit, ihre Flotte im Hinblick auf wichtige Parameter wie Bestand, Kosten, Nachhaltigkeit und Schäden schnell, einfach und sicher zu analysieren. Dadurch versetzt "FleetIntelligence" Flottenmanager in die Lage, frühzeitig Optimierungspotenziale zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Die Analyseergebnisse von "FleetIntelligence" können anhand von konfigurierbaren Dashboards und Detailansichten individuell und ansprechend visualisiert werden. Damit erhalten Flottenmanager maximale Transparenz: vom Überblick über den gesamten Fuhrpark bis zum einzelnen Vertrag oder Buchungsbeleg.



Patrick Kischkel, Managing Director Fleet Leasing bei Sixt Leasing: "Mit ,FleetIntelligence' heben wir das Flottenmanagement aufs nächste Level und bieten unseren Kunden einen deutlichen Mehrwert. Zudem treiben wir mit dem Roll-out der Anwendung in unseren Fachabteilungen die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells weiter voran - und schaffen die Voraussetzung für weitere Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen."

Eric Nagel, Executive Manager Data Management bei Sixt Leasing: "Unser neues ,FleetIntelligence' macht die Datenanalyse so einfach wie nie zuvor und ermöglicht Flottenmanagern, ihren Fuhrpark ohne großen Aufwand bis in die dunkelsten Winkel zu durchleuchten. Dadurch schonen sie die Ressourcen in ihrem Unternehmen und gewinnen obendrein auch noch wertvolle Erkenntnisse über ihre Flotte."