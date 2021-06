Der befürchtete Kursrutsch im DAX läuft

Der DAX wurde zum großen Verfallstag (Hexensabbat) am Freitag vergangener Woche bei 15.613,48 Punkten abgerechnet. Damit lag der Abrechnungskurs in der Nähe der neuen großen Put-Position bei 15.650 Zählern, auf ...

Der DAX wurde zum großen Verfallstag (Hexensabbat) am Freitag vergangener Woche bei 15.613,48 Punkten abgerechnet. Damit lag der Abrechnungskurs in der Nähe der neuen großen Put-Position bei 15.650 Zählern, auf die Torsten Ewert am Montag noch in seinem Update zur Verfallstagsanalyse hingewiesen hatte.

Interessant ist dabei, dass der DAX ab ca. 11:50 Uhr begonnen hat, nachzugeben. Bis kurz vor dem Verfallstermin um 13:00 Uhr erholten sich die Kurse aber wieder, und erst seit 13:00 Uhr kannten sie nur noch den Weg nach unten. Offenbar haben die Absicherungen der Stillhalter von Call-Positionen einen Gutteil dazu beigetragen, den DAX noch bis zum Verfallstermin oben zu halten. Mit Auslaufen ihrer Calls und Absicherungen ließen die Stillhalter den Index dann quasi fallen wie eine heiße Kartoffel. Und das hat nun kurzfristig deutlich bearishe Konsequenzen.