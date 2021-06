Unsere letzte Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index (kurz XAU) überschrieben wir an dieser Stelle mit „Knoten noch nicht geplatzt!“.

Unsere letzte Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index (kurz XAU) überschrieben wir an dieser Stelle mit „Knoten noch nicht geplatzt!“. Damals mühte sich der Index mit dem Widerstandsbereich um 165 Punkte ab. Das war Ende Mai.

Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und es hat sich eine Menge getan…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der obere Chart zeigt deutlich, dass es in den letzten Tagen bereits einige, sehr vielversprechende Versuche gab, diesen Widerstand zu knacken. Kurzzeitig ging es hier auf 166+ Punkte, doch erlangte der Vorstoß keine Relevanz. Eine Klärung des Chartbilds blieb somit aus. Kurzum. Dem Philadelphia Gold/Silver Index bieten sich weiterhin exzellente Rahmenbedingungen, um sein Vorhaben doch noch erfolgreich umzusetzen. Sollte es über die 165 Punkte gehen, warten die 170 Punkte als nächstes potentielles Bewegungsziel. Selbst eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung des markanten Hochs aus dem Jahr 2012, das damals bei 190+ Punkte markiert wurde, wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Rücksetzer bleiben nun idealerweise auf 150 Punkte begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.“



Mittlerweile präsentiert sich ein ganz anderes Bild der Lage im Philadelphia Gold/Silver Index. Der Index ist massiv unter Druck geraten. In erster Linie spielt der kräftige Preisrückgang bei Gold und Silber hier mit hinein, der den Produzentenaktien zusetzt. Dass der Rücksetzer so eine beachtliche Dynamik entwickeln konnte, könnte allerdings auch an der Konstellation im Philadelphia Gold/Silver Index gelegen haben. Nachdem sich der Index geraume Zeit erfolglos an dem Widerstandsbereich 165 / 166 Punkte abarbeitete, dürfte eine gewisse Resignation der Marktakteure mit dazu beigetragen haben.

In der aktuellen Situation lautet die zentrale Frage – Wann bekommt der Philadelphia Gold/Silver Index die veritable Korrektur zum Stehen? Den zentralen Unterstützungsbereich verorten wir in die Zone um 130 Punkte. Darunter darf es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Nach dem Verlust der 150er Unterstützung rückt die nächste wichtige Unterstützung um 140 Punkte ins Blickfeld. Knapp darüber verläuft die 200-Tage-Linie.

Kurzum. Der Philadelphia Gold/Silver Index sieht sich einer Korrektur ausgesetzt. Diese hat zuletzt stark an Dynamik gewonnen. Wichtige Unterstützungen wurden bereits unterschritten. Nun muss es für den Index darum gehen, Stabilität zu erlangen. Unter die 130er Marke sollte es tunlichst nicht gehen. Um auf der Oberseite eine Entspannung herbeizuführen, muss der Philadelphia Gold/Silver Index zunächst zurück über die 150 Punkte. In der aktuellen Gemengelage ist das kein einfaches Unterfangen!