Die Preisrally bei Brent C.O. hat zuletzt etwas an Fahrt verloren. Mit Erreichen des zuletzt an dieser Stelle skizzierten Zielbereiches 74 / 75 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Noch sind diese nicht „bedrohlich“, spielen sie sich doch bislang oberhalb von 70 US-Dollar ab.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Brent C.O. hieß es unter anderem „[…] Brent C.O. hat zuletzt ansprechendes Aufwärtsmomentum entwickeln können. Nun gilt es, dieses zu nutzen. Nach dem Ausbruch über die 70 US-Dollar steht die Tür in Richtung 74 / 75 US-Dollar offen. Sollte es auch darüber gehen, könnte sich das Ganze gar bis auf 80 US-Dollar ausdehnen. Trotz der starken Vorstellung von Brent C.O. gilt es, die Unterseite weiterhin im Auge zu behalten. Idealerweise geht es nun nicht mehr unter die 70 US-Dollar. Eine weitere wichtige Unterstützung liegt bei 65 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 60,0 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.“

Zu den einsetzenden Gewinnmitnahmen dürfte auch das Erstarken des Greenbacks beigetragen haben. Nach der jüngsten Fed-Sitzung legte der US-Dollar deutlich zu, was wiederum die Rohstoff- und Edelmetallpreise belastet.

Positive Signale gab es allerdings seitens der aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 11.06. Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 11.06. mit 466,7 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein kräftiger Rückgang um 7,4 Mio. Barrel verzeichnet. Der Markt hatte im Vorfeld mit einem deutlich geringeren Rückgang im Berichtszeitraum gerechnet. Der Gesamtbestand in Höhe von 466,7 Mio. Barrel liegt nunmehr um 5 Prozent unter (!) dem für diesen Zeitpunkt im Jahr entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Im Vergleich von vor ein paar Wochen ist das eine deutliche Entspannung. So lagen beispielsweise noch in der Woche zum 19.03. die Bestände um 6 Prozent über (!) dem für den damaligen Zeitpunkt im Jahr entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Zudem gab die EIA die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 11.06. mit 11,2 Mio. bpd (barrels per day) an, was wiederum leicht über dem Niveau aus der Vorwoche (11,0 Mio. bpd) lag.

Kurzum. Die Aufwärtsbewegung Brent C.O. hat zuletzt zwar etwas an Schwung verloren, doch nach der furiosen Preisrally der Vorwochen, kommt dieses nicht überraschend. Wichtig ist nun, dass die Konsolidierung in geordneten Bahnen verläuft. Im besten Fall bleibt sie auf 70 US-Dollar begrenzt. Sollte es allerdings unter die 65 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite gilt: Bei einem Ausbruch über die 75 US-Dollar würde sich die Aufwärtsbewegung reaktivieren.